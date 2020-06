Córka Joanny Krupy robi się coraz bardziej podobna do mamy! Jej nowa fryzura rozczuliła internautów

Joanna Krupa idealnie odnalazła się w macierzyństwie. Mała Asha całkowicie odmieniła jej życie, a jej piękna mama nie wyobraża sobie, że jej świat mógłby wyglądać inaczej. Urocze zdjęcia Ashy uwielbiają oglądać również jej fani. Nic dziwnego, w końcu uśmiech tego maleństwa potrafi poprawić nawet najgorszy humor! Mała Asha rośnie jak na drożdżach, a internauci widzą w niej coraz większe podobieństwo do znanej mamy. Sami oceńcie.

Zobacz także: Joanna Krupa na wzruszającym zdjęciu z córką. Ten obrazek niesie ze sobą bardzo ważne przesłanie

Asha Leigh jest coraz bardziej podobna do Joanny Krupy

Joanna Krupa i Asha-Leigh korzystają z przepięknej wakacyjnej pogody i spędzają czas nad basenem. Mała Asha zmienia się z tygodnia na tydzień. Jej najnowsze zdjęcia zauroczyły fanów jej mamy. Do tej pory większość osób uważała, że Asha to skóra zdjęcia z taty, tymczasem okazuje się, że dziewczynka robi się coraz bardziej podobna do Joanny:

- Wow! Ona wyglądała całkiem jak Ty!

- Jaka kochana!

- A podobna się robi do mamy

- ❤❤❤❤Podobna do mamusi

Internauci zwrócili również uwagę na fryzurę córeczki Joanny Krupy! Włosy urosły jej już tak bardzo, że modelka może tworzyć córeczce pierwsze urocze fryzury:

- Ale ona ma piękne długie włoski 😍

- O boziu @joannakrupa jakie słodkie pigtails 😍

My również nie możemy się napatrzeć!

Zobacz także: Joanna Krupa pokazała rozczulające zdjęcie z córeczką! Mała Asha znów skradła serca internautów!

Joanna Krupa dodała nowe zdjęcia z córeczką. Mała Asha robi się do niej coraz bardziej podobna.

Dodatkowo internautów rozczuliła nowa fryzura dziewczynki. Tylko spójrzcie!