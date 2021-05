Joanna Krupa już od 1,5 roku jest szczęśliwą mamą. Gwiazda chętnie chwali się zdjęciami ze swoją pociechą na Instagramie, dzięki czemu na bieżąco możemy oglądać, jak rośnie mała Asha. Każde kolejne zdjęcie, na którym pojawia się urocza dziewczynka, natychmiast staje się hitem sieci. Jednak tym razem uwagę internautek w szczególności przykuł uroczy wózeczek Ashy!

Ten model pokochało wiele mam. Zobaczcie sami!

Joanna Krupa pochwaliła się wózeczkiem Ashy. Jest niedrogi i piękny!

Odkąd Joanna Krupa została mamą, w jej życiu zaszło wiele zmian. Przed urodzeniem Ashy modelka przede wszystkim skupiała się na swojej karierze zawodowej, ale teraz to córeczka jest całym jej światem! Macierzyństwo dodało skrzydeł pięknej modelce, a my możemy podziwiać, jak cudowną jest mamą na najnowszych zdjęciach i filmikach, które gwiazda zamieszcza na swoim Instagramie.

Tym razem Joanna Krupa w swoim najnowszym poście w mediach społecznościowych nawiązała do... całowania stópek Ashy. Każda mama na pewno doskonale zrozumie modelkę!

Stópki, stópeczki! 👣 Uwielbiam i mogłabym całować non-stop! 😍 Ja wykorzystuję każdą okazję! Nawet podczas spacerów, kiedy moja Asha się zmęczy i usiądzie w swoim wózku 😉 Która mama też tak ma? - napisała Joanna Krupa pod zdjęciem.

Wiele internautek przyznało, że również uwielbia całować stópki swojej pociechy, ale tym razem ich uwagę zwrócił również wózeczek Ashy. Zobaczcie sami piękną spacerówkę córeczki Joanny Krupy.

Jak się okazało, wiele mam, które obserwują Joannę Krupę również korzysta z tej spacerówki. To model NUBI FREEDOM od Kinderkraft, za który zapłacicie tylko 700 złotych. Fani uwielbiają w modelce to, że pomimo dostatku, gwiazda przede wszystkim dostosowuje rzeczy do potrzeb swojej pociechy i nie chwali się produktami z najdroższych katalogów. Wielbiciele Joanny Krupy niedawno zachwycali się także pokoikiem Ashy, w którym jest mnóstwo zabawek i pięknych kolorów.

Podoba mi się, że to dziecko ma tak normalnie 😊 normalne dzieciństwo, wygodne ubranka i śliczny kolorowy pokoik, a nie pod zdjęcia na instagram. Super ❤️😍 - pisali wówczas fani.

Joanna Krupa to zdecydowanie mama na medal! Modelce i jej rodzinie życzymy wszystkiego dobrego.