Joanna Krupa planuje adopcję dziecka z Ukrainy?! "To jest bardzo mocny temat"

Joanna Krupa jest w ciąży i spodziewa się narodzin swojego pierwszego dziecka. Modelka nie ukrywa swojej radości - od kiedy przyznała się, że będzie mamą, chętnie pokazuje swój ciążowy brzuszek i nie tylko. Teraz poszła o krok dalej i zdecydowała się na coś, czego nie zrobiła jeszcze nigdy żadna gwiazda - pokazała nagranie z USG, na którym wyraźnie widać jej maleństwo! Joanna Krupa pokazała nagranie z USG Joanna Krupa cierpi na chorobę Hashimoto, która często wiąże się z trudnościami z zajściem w ciążę. Na szczęście gwieździe TVN się udało i jak sama przyznała cieszy się, że z tą decyzją czekała na odpowiedniego mężczyznę. Modelka przyznała ostatnio w "Dzień Dobry TVN" , że jej mąż Douglas Nunes będzie wspaniałym ojcem. Na razie się dobrze czuję, Douglas tak się cieszy. (...) Ciesze się, że czekałam na faceta, o którym marzyłam. Wiem, że będzie niesamowitym ojcem - wyznała prowadząca „Top Model”. Teraz każda chwila ciąży jest dla Joanny Krupy wyjątkowa. Gwiazda nie ma również oporów by swoim szczęściem dzielić się z fanami. Teraz właśnie pokazała nagranie z badania USG, na którym wyraźnie widać jej maleństwo. Zobaczcie: Wyświetl ten post na Instagramie. Special moment sharing it with my sissy poo @martaandretti 🥰 #sisters and now sharing with the world 🥰🙏🏻🤰🏼👼 Post udostępniony przez Joanna Krupa (@joannakrupa) Maj 31, 2019 o 7:39 PDT Na razie Joanna Krupa nie zdradziła płci dziecka. Na razie Joanna Krupa ma malutki brzuszek...