Joanna Krupa i jej mąż Douglas Nunes niebawem zostaną rodzicami. Modelka jest w pierwszej ciąży i jak niedawno udało nam się dowiedzieć, poród ma zaplanowany na początek listopada. Ciąża gwiazdy jest już więc zaawansowana, co Joanna Krupa często podkreśla obcisłymi sukienkami, a teraz rozbieraną sesją na okładce magazynu "Wprost". W wywiadzie dla gazety gwiazda wyjawiła, jakie ma plany na czas po porodzie i kto zajmie się jej maleństwem. Okazuje się bowiem, że Joanna Krupa będzie miała pomoc i wsparcie nie tylko swojego męża.

Joanna Krupa już doskonale wie, jak będzie wyglądać jej czas po porodzie. Gwiazda zdecydowała, że nie będzie prosić swojej mamy o pomoc, tylko wynajęła osobę, która wprowadzi ją w opiekę nad noworodkiem, a także nianię.

Będę mieć panią do pomocy, tak jakby położną czy pielęgniarkę noworodkową, przez pierwsze dwa, trzy miesiące będzie z nami. A potem zamieszka z nami niania. Żeby było nam raźniej. (...) Moja mama, gdy będe jej potrzebować, zapewne do mnie przyjedzie, ale nie chciałabym obarczać jej odpowiedzialnością za opiekę nad dzieckiem. Sama, gdy miała małe dzieci, bardzo ciężko pracowała, poświęcała się dla mnie i mojej siostry - wyznała Joanna Krupa.

Joanna Krupa podkreśliła również, że chce, by jej mama spełniała się w roli babci, a nie opiekunki dla wnuka.

Nie chcę fundować jej powrotu do przeszłości, żeby całe swoje życie po raz kolejny poświęcała małemu dziecku. To jest jej czas, teraz może mieć fun, żyć, a nie tylko martwić się o dzieci.Wystarczająco dużo dla nas zrobiła, byśmy miały co jeść, były szczęśliwe. Chcę, by przyjeżdżała do nas jako babcia, którą cieszą spotkania z wnukiem, a nie taka która musi się nim zająć - wyznała modelka.