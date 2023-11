Joanna Krupa przyleci do Polski na finał "Top Model"? To pytanie już od dawna zadają sobie wszyscy fani modelki i show TVN. Joanna Krupa zaledwie kilka tygodni temu po raz pierwszy została mamą- na świecie pojawiła się wówczas jej córeczka Asha-Leigh. Dziewczynka urodziła się tuż przed finałowym odcinkiem "Top Model" dlatego fani zastanawiali się, czy Joanna Krupa przyleci do Polski na nagrania show. Teraz wszystko stało się jasne! Zobaczcie, co napisała młoda mama!

Joanna Krupa nie pojawi się w finale "Top Model"!

W miniony poniedziałek jury zdecydowało, kto będzie walczyć o zwycięstwo w ósmej edycji "Top Model". Potwierdziły się wówczas nasze wcześniejsze doniesienia, że w finale wystąpią nie trzy, ale cztery osoby. W finale zobaczymy: Sandra Dorsz, Stanisław Obolewicz, Dawid Woskanin i Olga Kleczkowska. Kto wygra najnowszą odsłonę "Top Model"? Tego dowiemy się już za kilka dni. Teraz wiadomo jednak, że w finałowym odcinku zabraknie Joanny Krupy! Modelka opublikowała zdjęcie z córeczką i przyznała, że nie może przylecieć do Polski. Joanna Krupa zdradziła, że w ostatnim odcinku show TVN zastąpi ją Magda Mołek!

Kochani już niedługo finał @topmodelpolskatvn na @tvn.pl !!! ogromnie mi przykro ze nie pojawię się na finale, ale póki co muszę sie opiekować córeczka, która jeszcze jest za malutka by mi towarzyszyć w tym dniu. Dlatego tez postanowiłam zostać z moim baby, ale wspieram cała czwórkę finałową! Zastąpi mnie piękna @magda_molek ! Będę z całym sercem z Wami❤️ i oglądać na ziwo z Los Angeles ! Do zobaczenia !- napisała na Instagramie.

Zobaczcie zdjęcie Joanny Krupy z córeczką! Żałujecie, że modelka nie pojawi się w finale "Top Model"?

Joanna Krupa nie pojawi się w finale "Top Model".

W finale show TVN modelkę zastąpi Magda Mołek.

