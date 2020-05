Joanna Krupa nagrała z córeczką pierwszego Tik Toka! To trzeba zobaczyć

To nagranie z pewnością spowoduje, że uśmiech nie zniknie Wam z twarzy na długo! Joanna Krupa razem ze swoją cudowną córeczką, zdecydowała się nagrać pierwszego Tik Toka! Ten "taniec" to najsłodsza rzecz, jaką dzisiaj zobaczycie. Fani w komentarzach pod wideo nie kryją zachwytu i nie mogą się napatrzeć na małą Ashę, która skradła całe show. Musicie to zobaczyć!

Joanna Krupa nagrała z córeczką pierwszego Tik Toka! Ten taniec to prawdziwy hit!

Córeczka Joanny Krupy od pierwszych chwil swojego życia skradła serca internautów. Dumna mama często publikuje nowe zdjęcia i filmiki ze swoją pociechą w roli główniej. Nie da się ukryć, że Asha jest przesłodka i chociaż niedawno skończyła dopiero 6 miesięcy, to już może pochwalić się rzeszą wielbicieli! Wiele osób z niecierpliwością czeka na nowe fotografie czy nagrania z dziewczynką, które szybko stają się prawdziwymi hitami sieci.

Nie inaczej stało się i tym razem! W mediach społecznościowych Joanny Krupy pojawił się Tik Tok, na którym modelka "tańczy" ze swoją córeczką. Muzyka, która została wybrana do tego nagrania i cały pomysł na wideo spowodują, że uśmiech automatycznie pojawi się na Waszych twarzach. Fani modelki szybko zaczęli komentować zabawne nagranie, które ich rozbawiło i rozczuliło. Całe show skradła oczywiście urocza Asha-Leigh.

- 😍😍😍 cudna malutka ❤ - Super! Śliczna mała dama i śliczna Mamusia💕😻 - Córeczce dopisuje humorek 😄 Jest taka radosna i cały czas uśmiechnięta 💖❤ - 😂😂😂Świetnie 😍 - Jaki słodki uśmieszek 😊 śliczna niunia 😘 - piszą fani gwiazdy i małej Ashy.

My to nagranie możemy oglądać bez końca! Poprawa humoru gwarantowana dzięki Joannie Krupie i jej słodkiej córeczce. Zobaczcie sami!

Joanna Krupa została mamą na początku listopada 2019 roku. Od tamtej pory dla modelki całym światem jest jej cudowna córeczka. Od pierwszych chwil życia dziewczynka podbija serca fanów. Asha to prawdziwy słodziak!

Joanna Krupa często zamieszcza filmiki i zdjęcia ze swoją córeczką, które szybko stają się prawdziwymi hitami internetu!