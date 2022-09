Joanna Krupa na okładce "Party"! Gwiazda zdecyduje się na adopcję drugiego dziecka?

To już 14 lat odkąd magazyn "Party" pojawił się na polskim rynku. Z tej okazji, chcemy zaprosić Was do wspólnej zabawy i udziału w naszym urodzinowym konkursie! Wejdź na nasz Instagram (@partypl) i pokaż nam jak świętujesz urodziny Party! Do wygrania ciekawe nagrody. Poznaj szczegóły! Zobacz także: Ida Nowakowska, Doda i Klaudia El Dursi na urodzinowej okładce "Party"! Oto laureatki naszego plebiscytu Urodzinowy konkurs Party Do wygrania wspaniałe nagrody: 2 x ▪ vouchery o wartości 2 000 zł na pobyt w przepięknym Platinum Mountain Hotel & SPA 3 x ▪ zestawy naturalnych kosmetyków do kąpieli i pielęgnacji ciała od Starej Mydlarni Aby wziąć udział w konkursie, należy w terminie 25.10 – 07.11.2021 umieścić na swoim profilu na Instagramie zdjęcie, które pokazuje, jak świętujesz 14. urodziny PARTY. Zdjęcie należy oznaczyć znacznikiem @party.pl oraz dedykowanym do tego konkursu hasztagiem #14urodzinyparty. Pamiętaj, aby mieć otwarty profil na Instagramie, abyśmy mogli zobaczyć Twoją konkursową pracę. Spośród autorów opublikowanych zdjęć redakcyjne jury wyłoni zwycięzców konkursu. Zajrzyj na nasz INSTAGRAM (@partypl) i baw się z nami! Na zgłoszenia czekamy do 7 listopada! Regulamin TUTAJ. Powodzenia! Wyświetl ten post na Instagramie Post udostępniony przez Party.pl (@party.pl) Zobacz także: Wszystko jasne! Oto zwycięzcy plebiscytów magazynu "Party" oraz Party.pl 2021