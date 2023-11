To był trudny rok dla Joanny Krupy. Modelka rozwiodła się z Romainem Zago, później niespodziewanie zakończyła współpracę z wieloletnią menadżerką Małgorzatą Leitner. Czy Joanna wciąż przeżywa rozwód? Jakie ma plany na przyszłość? O tym wszystkim modelka opowiedziała nam w wywiadzie dla "Party".

Dziś staram się niczego nie żałować, tylko uczyć się na błędach. Błędem było to, że za bardzo ufałam ludziom, niestety w końcu za to zapłaciłam. Teraz mam do tego zupełnie inne podejście. Będę na pewno bardzo uważnie przyglądać się tym, z którymi pracuję - tak komentuje zakończenie współpracy z Leitner.