Joanna Krupa w wywiadzie dla „Dzień Dobry TVN” przyznała, że ma poważne problemy z tarczycą i zdradziła, że choruje na Hashimoto. Gwiazda przyznała, że dowiedziała się o tym w trudnym dla niej momencie życia. Zobaczcie, dlaczego!

Jakie konsekwencje dla Joanny Krupy niesie jej choroba?

W życiu Joanny Krupy dużo się teraz dzieje. Celebrytka jest w trakcie przeprowadzki i niedługo weźmie udział razem z mamą w nowym programie " Starsza pani musi fiknąć". W związku z tym pojawiła się na kanapie w "Dzień Dobry TVN" i przy okazji zdradziła, że niedawno dowiedziała się o nieuleczalnej chorobie, na którą cierpi. Okazuje się, że problemy z tarczycą mogą utrudniać jej zajście w ciążę i spełnienie marzenia o dziecku:

Jak się stanie naturalnie to super, ale tak żeby planować to na razie zaczekam. Dowiedziałam się, że mam chorobę Hashimoto od tarczycy. Ostatnio miałam prześwietlenie i mam powiększoną tarczycę, i nie wiadomo od czego - zdradziła Joanna Krupa.

Problemy z ciążą to nie jedyny powód do zmartwień dla gwiazdy. Wahania nastrojów i problemy z wagą to kolejne przykre konsekwencje Hashimoto, które odczuwa Joanna Krupa:

Tarczyca wpływa też na to czy jesteś w dobrym humorze, czy jesteś smutna. Depresji można dostać przez to, że hormony są nierówne - wyjaśniła modelka.

Prowadząca "Top Model" otwarcie przyznała się do problemów ze swoim zdrowiem i zapewniła, że teraz zamierza o nie zadbać. Zmieniła lekarza i chce zapanować nad chorobą!

