Joanna Krupa została okradziona! W sieci pojawiła się szokująca relacja pięknej modelki, która poinformowała swoich fanów, że padła ofiarą złodzieja. Do kradzieży doszło w czasie, kiedy Joanna Krupa podróżowała z Teksasu do Polski - gwiazda wróciła do Warszawy przed poniedziałkowym finałem programu "Top Model". Niestety, po wylądowaniu na lotnisku Chopina, modelka dowiedziała się, że została okradziona...

Zobaczcie, co mi zostawili. Tylko płaszcz. I nic więcej. Wszystko ukradzione - powiedziała za pośrednictwem Instagrama.

Co dokładnie się wydarzyło i jak całą sprawę komentuje Joanna Krupa? Szczegóły w galerii!

