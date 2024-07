Joanna Krupa nie próżnuje! Pomimo że bardzo intensywnie pracuje na planie nowego programu „Misja pies”, znalazła też czas na współpracę z marką NeoNail. Modelka została twarzą najnowszej kolekcji lakierów hybrydowych – Flowersense.

Reklama

Kolekcja powstała z myślą o kobiecie pięknej, zmysłowej i świadomej swojej urody. Od początku było wiadomo, że jej idealnym odzwierciedleniem będzie zjawiskowa Joanna Krupa. Sesja miała podkreślić wyjątkowe połączenie kobiecych cech – pewności siebie, ale i delikatności oraz subtelności.

Materiały prasowe

Motyw egzotycznego, tropikalnego ogrodu wydał się doskonałym tłem do opowiedzenia historii Flowersense – z jeden strony eteryczne kwiaty, z drugiej intensywna, ciemna zieleń. Połączenie, które tworzy doskonałą, harmonijną, ale i przykuwającą uwagę, całość – zupełnie jak paleta barw Flowersense.

Zobacz także

Materiały prasowe

Pierwsze zdjęcie kampanii dedykowane jest pięknemu Blue Hiacynth, kolorowi, do którego stworzenia inspiracją były kwiaty o najintensywniejszej, niebieskiej barwie. Nic więc dziwnego, że pojawiły się w tle, a na zdjęciu to ten kolor gra pierwsze skrzypce.­­

Materiały prasowe

Z palety trzech róży z najnowszej kolekcji na dłoniach Joanny pojawił się French Tulip – intensywny, dziewczęcy róż. Aby przełamać jego słodką nutę, zestawiony został ze stylizacją w kontrastującym kolorze zieleni.

Najmodniejsze kolory wiosny 2017

Tej wiosny w naszych garderobach i dodatkach będą królować róże i niebieskości. Kolory te mogliśmy oglądać na wybiegach mody największych domów mody i w ostatnim raporcie najmodniejszych kolorów wiosny stworzonym przez pioniera w branży koloru – Instytut Pantone.

Na zapotrzebowanie tegorocznych, wiosennych trendów odpowiada także najnowsza kolekcja lakierów hybrydowych od NeoNail. Projektanci marki postawili na trzy róże i trzy odcienie niebieskiego.

Materiały prasowe

Podczas sesji zdjęciowej kolekcji Flowersense za obiektywem aparatu stanęła utalentowana Marlena Bielińska, której prace pojawiły się w amerykańskim Elle, Glamour, Sports Illustrated, a także w światowych wydaniach Vogue i GQ. W Polsce fotografie Marleny można było oglądać na okładkach magazynu Viva.

Materiały prasowe

Atmosfera na planie to najważniejszy element udanej sesji zdjęciowej. Mimo szybkiego tempa pracy i kontrolowanego szaleństwa, w Studio Daylight panował przyjemny nastrój. Jak mówią twórcy kampanii, odpowiedzialna za to była gwiazda sesji – Joanna Krupa.

Przemiła i niepretensjonalna – potwierdza cała ekipa.

Koniecznie zobaczcie film zza kulis pracy na planie sesji zdjęciowej:

Pamiętajcie: Life is too short for bad manicure!

Wszystkie lakiery hybrydowe oraz akcesoria do manicure'u hybrydowego NeoNail znajdziesz na oficjalnej stronie marki.