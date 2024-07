Do wielkiego finału Top Model pozostało już kilka dni, a w poniedziałkowym odcinku z programem pożegnał się ulubieniec kobiet, Mateusz "Góral" Jarzębiak. Niestety, kilka tygodni temu okazało się, że model jest już zajęty. Okazało się, że przystojny Góral spotyka się ze zwyciężczynią II edycji show Olgą Kaczyńską. Zobacz: Kaczyńska przedstawiła Górala rodzicom. Pokazała ich wspólne zdjęcie

Góral pojawił się wczoraj w "Dzień Dobry TVN", a za kulisami kibicowała mu ukochana. Model opowiedział, jak zrodziło się ich uczucie i jakie ma plany zawodowe. Nie da się ukryć, że w programie szczególnie kibicowała mu Joanna Krupa, której był zdecydowanym faworytem. Modelka wspierała go, dawała cenne rady i broniła przed pozostałymi członkami jury. Wczoraj na swoim profilu na Facebooku prowadząca Top Model pogratulowała zakochanej parze i nie ukrywała swojej radości:

Jestem tak bardzo szczęśliwa widząc tę dwójkę razem!!! Jestem pewna, że to najpiękniejsza para w Polsce! Dwójka moich ulubieńców, o których walczyłam i wierzyłam w programie TOP MODEL! Jestem z Was dumna i życzę Wam wszystkiego co najlepsze!