Paulina Krupińska-Karpiel, prezenterka programu „Dzień Dobry TVN”, była jedną z uczestniczek corocznego balu Fundacji TVN. Po wydarzeniu w sieci pojawiły się jej zdjęcia, które natychmiast przyciągnęły uwagę internautów. Niestety, zamiast komplementów i słów uznania, Krupińska-Karpiel została zalana falą hejtu. Komentarze w mediach społecznościowych w brutalny sposób odnosiły się do jej wyglądu. Wielu użytkowników sieci pozwoliło sobie na obraźliwe uwagi, sugerując między innymi, że „przytyła” lub „jest w ciąży”. Te insynuacje wywołały poruszenie, ale to, co najważniejsze nie pozostały bez odpowiedzi.

Komentarze o wyglądzie prezenterki

W komentarzach zamieszczanych pod zdjęciami Pauliny Krupińskiej-Karpiel pojawiały się słowa takie jak „masywna”, „ma tłustą nogę”, „wygląda jakby była w ciąży”. Internauci bez cienia wstydu oceniali wygląd prezenterki, nie zdając sobie sprawy, jak bardzo mogą tym zranić drugiego człowieka. Ta fala hejtu wywołała oburzenie wśród obserwatorów, ale również u samej zainteresowanej. Paulina Krupińska-Karpiel postanowiła publicznie zabrać głos i nie zostawiła tych słów bez odpowiedzi. Prezenterka opublikowała na Instagramie poruszający wpis, w którym jednoznacznie odniosła się do ataków. Podkreśliła, że jedno zdjęcie wystarczy, aby ludzie poczuli się uprawnieni do komentowania czyjegoś ciała. Napisała:

Tak łatwo rzucić słowo, które potrafi zranić, zwłaszcza kiedy nie znamy człowieka, którego oceniamy.

Zaznaczyła również, że takie słowa mogą być szczególnie bolesne dla młodych dziewczyn, kobiet po porodzie i wszystkich, którzy mierzą się z własnym ciałem i akceptacją.

Takie komentarze sprawiają, że czują się niewystarczające - zauważyła Krupińska-Karpiel.

W dalszej części wpisu dodała:

Ciało nie jest zaproszeniem do oceny. Ciało to dom, jaki mamy. Każda z nas ma prawo wyglądać tak, jak wygląda dziś. W mniejszym rozmiarze, w większym rozmiarze, w innym kształcie niż rok temu.

Słowa wsparcia od znanych osób

Reakcja Pauliny Krupińskiej-Karpiel spotkała się z ogromnym odzewem. Wiele znanych osób publicznie ją wsparło. Agata Młynarska napisała:

Hejt ma twarz zazdrośnika. A Ty jesteś ponadto. Jesteś piękna, serdeczna, mądra i bardzo pracowita.

Katarzyna Kolenda-Zaleska dodała:

Jesteś super fajnym człowiekiem. Można z Tobą konie kraść! I piękna też!

Edyta Zając podkreśliła:

Jesteś piękna nie tylko na zewnątrz.

Modelka Kamila Szczawińska również zabrała głos:

Wyglądasz przepięknie i jesteś dojrzałą kobietą i mamą. Jestem przerażona, że ludzie piszą takie rzeczy.

Dodała też, że tego samego dnia usłyszała, że „jest za gruba na udział w pokazie”.

Apel o empatię i zaprzestanie oceniania kobiecego ciała

W swoim wpisie Paulina Krupińska-Karpiel nie tylko odniosła się do osobistego ataku, ale przede wszystkim wystosowała szerszy apel. Zwróciła się do wszystkich internautów z prośbą o więcej empatii i zrozumienia.

Nie pozwólcie, żeby cudze słowa zatrzymały waszą pewność siebie. Nie pozwólcie, żeby internet mówił wam, kim macie być i jak macie wyglądać. Twoje ciało nie jest problemem. Problemem jest brak empatii - napisała.

Podkreśliła też, że dopóki kobiety będą o tym mówić głośno, nikt ich nie uciszy.

Paulina Krupińskia-Karpiel Fot. Pawel Wodzynski/East News