Bordowy płaszcz Joanny Koroniewskiej to hit zimy! Gdzie kupicie go na zimowych wyprzedażach?

Joanna Koroniewska poczuła świąteczny klimat - zdecydowała się na spacer po bożonarodzeniowym targu w bordowym wełnianym płaszczu Just Paul - to model Locarno - który na stronie internetowej kosztuje 1450 złotych. Koroniewska dobrała do całości jasnobrązowe spodnie, brązowe botki na słupku oraz ciemnozielony szal. Kropką nad "i" okazała się brązowa torebka na cienkim pasku. Jak wam się podoba jej nowy świąteczny look? My go kochamy!

Locarno to wyjątkowo minimalistyczny, a zarazem spektakularny płaszcz. Joanna Koroniewska zdecydowała się na ten model w kolorze bordowym.