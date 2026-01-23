Joanna Koroniewska jest aktywna w mediach społecznościowych, gdzie chętnie dzieli się z fanami swoim życiem prywatnym i zawodowym. Ostatnio na Instagramie aktorki pojawił się wpis, który zwrócił szczególną uwagę jej fanów. Gwiazda pokazała archiwalne zdjęcia zmarłej mamy, opatrzone poruszającym opisem.

Joanna Koroniewska aktywnie działa w sieci

Joanna Koroniewska jest polską aktorką znaną przede wszystkim z roli Małgosi Mostowiak w serialu "M jak miłość", a jej kariera obejmuje również występy w innych popularnych produkcjach telewizyjnych oraz działalność teatralną. Z czasem aktorka skupiła się także na obecności w mediach społecznościowych, gdzie jej profil obserwuje blisko 780 000 osób, a treści z życia codziennego i humorystyczne filmiki z mężem cieszą się dużym zainteresowaniem fanów.

Poza ekranem Koroniewska jest żoną Macieja Dowbora i mamą dwójki córek, a w sieci przyciąga uwagę przede wszystkim swoją naturalnością i szczerością - nie boi się pokazywać zdjęć bez makijażu i otwarcie mówić o codziennych wyzwaniach, co wielu obserwujących ceni i docenia jako inspirujące.

Joanna Koroniewska pokazała zdjęcie mamy

Joanna Koroniewska bardzo przeżyła śmierć swojej mamy, która odeszła po walce z nowotworem piersi, gdy aktorka miała zaledwie 22 lata. Gwiazda często przyznaje, że ta strata była jedną z najtrudniejszych chwil w jej życiu. Niedawno na Instagramie opublikowała archiwalne zdjęcia z mamą, dzieląc się poruszającym wspomnieniem.

W takie dni, jak dzisiaj bardzo żałuję, że moim dzieciom nie było nigdy dane poznać jednej babci. Nie wiem czego żal najbardziej. Ale chyba tego, że byłaby z nich bardzo dumna. Z tego jakie są. Że są urocze i empatyczne. Że szanują innych. Że mają własne zdanie, swoje pasje, że są ciekawe świata i umieją kochać. Ale też przepraszać zaczęła Koroniewska.

Podczas tak ważnego święta jak Dzień Babci, aktorka nie mogła nie wspomnieć o swojej teściowej - Katarzynie Dowbor.

Dzień Babci nie jest więc moim ulubionym świętem, ale jedno wiem na pewno- nigdy nie mamy w życiu wszystkiego a ja MAM swoją rodzinę. Taką o jakiej nawet nie śniłam. Oczywiście nie zapominając w tym dniu o tej drugiej jakże ważnej - pięknej, zdolnej i nadal turbo pracowitej Babci. Babciu bądź jak najdłużej zdrowa i proszę, odcinaj w końcu kupony od życia, koniecznie więcej odpoczywaj! zakończyła wpis.

W komentarzach błyskawicznie pojawiło się mnóstwo słów wsparcia w stronę aktorki.

Z pewnością byłaby dumną babcią i jeszcze bardziej dumną mamą swojej wspaniałej córki. Ściskam mocno

To już wiem po kim masz ten piękny, zaraźliwy uśmiech. Cudna ta Twoja Mama. Tęsknota za nimi nigdy nie mija, coś o tym wiem

Asiu! Uśmiech masz zdecydowanie po Mamie, piękną kobietą była pisali internauci.

