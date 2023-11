Choć całkiem niedawno zakończyła się 11. edycja show "Twoja twarz brzmi znajomo", stacja Polsat już zaczyna przygotowania do kolejnej. Producenci programu podobno szukają uczestników, którzy mogliby wystąpić na scenie. I według tygodnika "Rewia", zwrócili uwagę na Joannę Koroniewską. Ponoć tak bardzo zależy im na udziale aktorki w show, że zaproponowali jej specjalną stawkę.

Czt tak jest? Joanna Koroniewska sama odniosła się do tych informacji.

Joanna Koroniewska skomentowała medialne doniesienia, dotyczące jej udziału w "Twoja twarz brzmi znajomo" na Instagramie. Fanom gwiazdy z pewnością nie spodoba się ta informacja, ale aktorka zdecydowanie podkreśliła, że nie wystąpi w show. Z dobrze znanym dystansem i humorem napisała na swoim profilu:

Właśnie mi doniesiono, że jestem namawiana do udziału jako uczestnik w programie @twojatwarzbrzmiznajomo, który to rzeczywiście uwielbiam i to OCZYWIŚCIE NIE z powodu @maciej_dowbor bynajmniej. ????????To program o ŚPIEWANIU a JA ostatni raz TO ROBIŁAM w miarę dobrze chyba w podstawówce, potem przeszłam mutację i to by było na tyle ????????Teraz już nawet pod prysznicem nie śpiewam ????????Uspokajam więc, że NIKOMU tego nie zrobię - napisała Joanna Koroniewska.