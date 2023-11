Stacja Polsat przygotowuje się do kolejnej edycji show "Twoja twarz brzmi znajomo". Jak informuje "Rewia", producenci programu chcieliby zatrudnić gwiazdy "największego formatu". Co ciekawe, na liście gwiazdorskich VIP-ów znalazła się Joanna Koroniewska! Czy jesienią zobaczymy ją na scenie "Twoja twarz brzmi znajomo"?

Joanna Koroniewska już od lat broni się przed udziałem w "Twoja twarz brzmi znajomo". "Rewia" informuje, że gwiazda otrzymała już kilka propozycji, by wystąpić w show, ale zawsze je odrzucała. Powód jest dość oczywisty - w programie prezenterem jest jej mąż, a para nie chce łączyć życia prywatnego z zawodowym.

Od początku istnienia programu wiele razy była namawiana, ale do tej pory zawsze odmawiała. Oboje z Maćkiem nie chcą łączyć życia prywatnego z zawodowym i dawać pretekstów do tego, by niepotrzebnie o nich plotkowano - powiedział informator "Rewii".