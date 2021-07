Joanna Koroniewska pokazała drastyczne zdjęcie. Ma podbite oko! Co się stało? 

Lubicie stylizacje Joanny Koroniewskiej , więc często je dla Was pokazujemy. Żona Macieja Dowbora bardzo dobrze wie, co jest teraz na topie! Ostatnio była aktorka serialu " M jak miłość " udała się na urlop nad polskie morze. Pogoda nie zachwyciła, ale Joanna Koroniewska była przygotowana i na taką okazję. Pewnie myślicie, że gwiazda ubrała kalosze, kurtkę przeciwdeszczową i z rąk nie wypuszczała parasolki? Prawda okazuje się zupełnie inna. Tylko spójrzcie! Joanna Koroniewska w niebieskiej sukience Joanna Koroniewska na urlop z rodziną udała się nad polskie morze. Jak sama pisze, północ Polski to jej Bali i Malediwy w jednym. W kraju nie musi obawiać się o pająki, karaluchy, jaszczurki czy węże. Jedynie o pogodę, jednak i na nią gwiazda ma swój sposób! Tylko kurczę ta pogoda. Na to rzeczywiście NIE MAM wpływu, ale jak jest zimniej to i więcej człowiekowi się chce, przynajmniej ja tak mam. I nie o chuć tu chodzi bynajmniej. A to samochód umyję, a to przepierkę jakąś zrobię, może jakiś mały trening. Zawsze to już coś. Więc jeśli męczą Was dylematy- jechać czy zostać w kraju to JA Was namawiam- zostańcie ze mną, żebym nie tylko ja cierpiałaaaaa, że tu zostałam 😭😭 - napisała gwiazda na Instagramie. Zobacz także: Szukasz dobrej książki na lato? A może serialu? Joanna Koroniewska zdradza swoje ulubione tytuły! Aktorka, zamiast przeciwdeszczowych ubrań w "butelkową pogodę", stawia na pogodne sukienki. Ostatnio w biało-szarej zaprezentowała się na Instagramie. Ile kosztuje piękna kreacja od Łukasza Jemioła? Okazuje się, że zjawiskowa sukienka podkreślająca talię jest obecnie na wyprzedaży i można ją dostać za 1 194 złote. Początkowa jej cena wynosiła 1 990 złotych. Asymetryczna sukienka z kolekcji S/S 2019 pozwala na stworzenie wielu...