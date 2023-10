Joanna Koroniewska musi mierzyć się z ciągłą oceną, po tym jak zdecydowała relacjonować w sieci postępy urządzania nowego mieszkania. Niektórzy wręcz pytali: "Jest coś, co kupiliście za swoje?". W rozmowie z Party.pl aktorka odniosła się do kontrowersji wokół pieniędzy:

Bardzo często słyszę ile zarobiłam, ile wydałam. Nic nie wiecie i niech tak zostanie. Ważne jest dla mnie to, że prowadzę z Maćkiem Instagrama bardzo intensywnie i wszystkim się wydaje, że wiedzą o mnie wszystko, a nie wiedzą prawie nic, bo pokazuje to, co chce pokazać.

Joanna Koroniewska jest w trakcie urządzania nowego mieszkania. W nowej kuchni Joanny Koroniewskiej w oczy rzuca się 3,5 metrowa wyspa. Jednak nie tylko część kuchenna robi wrażenie. Etapami urządzania Dowborowie dzielili się w sieci. Joanna Koroniewska w rozmowie z Party.pl podkreśliła, że nie zamierza dzielić się kwotami, które wydała na remont i urządzanie nowego lokum. Skomentowała jednak zamieszanie, jakie nie raz wywołały jej remontowe decyzje, czy zdjęcia z nowego mieszkania:

Absolutnie jeśli chodzi o wyceny, kwoty, my żyjemy w kraju, w którym nie ma kultu sukcesu, a fajnie jest by ten kult sukcesu nastał, dlatego, że jestem kobietą, która urodziła się w Toruniu, mieszkałam w bloku, marzyłam, żeby być aktorka, nie miałam możliwości wtyk, niczego. (...) Udało mi się być w zawodzie dziesiąt już lat. (...) Takich osób jak ja jest dziesiątki.

Joanna Koroniewska nie ukrywa, że inflacja również sprawiła, że budżet przeznaczony na mieszkanie okazał się nieco wyższy ale dodaje:

Urządzałam mieszkanie i przekroczyłam ten budżet, ale nie jest tak źle, ponieważ ważna jest kwota zakupu a ona nie była najwyższa i tak wyszłam na plus, natomiast to, co jest też ważne: ja zmieniłam stosunek do pieniądza i do życia w momencie pandemii. Tak mnie dźgnęło, że nie mogłam przez pierwsze dni wstać z łóżka, byłam tak zestresowana i tak się bałam, że pomyślałam sobie jedną rzecz: Nie mogę się stresować rzeczami, na które nie mam wpływu, muszę cieszyć się rzeczami, które mam i naprawdę staram się łapać chwilę.