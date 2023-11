Joanna Koroniewska i Maciej Dowbor będą razem pracować! O co chodzi? Podczas Polsat SuperHit Festiwal 2019 zostanie uruchomione specjalne Studio SuperHit Festiwal, które poprowadzi znane małżeństwo. Z plaży w Sopocie będą rozmawiać z największymi gwiazdami festiwalu oraz odsłaniać jego kulisy! Co jeszcze? Poznajcie szczegóły!

Joanna Koroniewska dziennikarką!

W ostatni weekend maja, od 24 do 26, od godz. 9:00 do 10:00 rano, na żywo, na antenie Polsatu, (w sobotę i niedzielę także w Polsat News) pojawi się Studio SuperHit Festiwal, do którego Joanna i Maciej będą zapraszać gwiazdy festiwalu. Ich gośćmi będą między innymi Michał Szpak, który zdradzi tajemnicę swoich niezwykłych kostiumów scenicznych i opowie jak w tak krótkim czasie od swojego debiutu, udało mu się dojść na szczyt list przebojów, ale również Marcin Miller, Kamil Bednarek i debiutująca w roli prowadzącej Julia Wieniawa. W Studio SuperHit Festiwal zobaczycie przygotowania do wieczornych koncertów. Gwiazda serialu "Ślad" oraz jej mąż będą łączyli się na żywo z Operą Leśną, w której prezenterka Eska Tv – Ola Kot zabierze widzów za kulisy tej wielkiej produkcji. Jak Joanna Koroniewska poradzi sobie w roli prowadzącej?

Jak to dobrze że są media społecznościowe i można się czasami wytłumaczyć. Nie zmieniam zawodu. Nadal chce być aktorką. Nie zazdroszczę mojemu mężowi kariery. I pieniędzy. Wszyscy przecież wiemy, że pieniądze szczęścia nie dają. ????????????Po prostu pewna bardzo czarująca i silna osobowość w postaci @kasia_strus, nie mylić z moim conieco nadszarpniętym zębem czasu i doświadczeń mężem - namówiła mnie do tego całkiem nowego dla mnie przedsięwzięcia. Poprowadzę z @maciej_dowbor na żywo trzy dni porannego studia festiwalowego @polsatsuperhitfestiwal. I takiego spotkania z Wami, przed telewizorami nie mogę się już doczekać. Co do męża... no cóż znając jego charakterek będzie na każdym kroku pokazywał gdzie właściwe miejsce „stażystki na dorobku”, ale ja już wiem jak mu się zrewanżuję ????????Niestety ta informacja nie nadaje się do publikacji - napisała na swoim Instagramie Joanna Koroniewska.

Polsat SuperHit Festiwal 2019 - kto wystąpi?

Podczas trzech dni festiwalowych w Operze Leśnej w Sopocie wystąpią m.in. Agnieszka Chylińska, Maryla Rodowicz, Michał Szpak, Varius Manx i Kasia Stankiewicz, Tulia, Kamil Bednarek, Margaret, Sarsa, Zenek Martyniuk czy Grzegorz Hyży!

