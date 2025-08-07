Joanna Kołaczkowska odznaczona pośmiertnie. To inicjatywa własna prezydenta
Joanna Kołaczkowska została pośmiertnie uhonorowana przez Andrzeja Dudę Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Prezydent podjął decyzję 21 lipca 2025 r., tuż przed zakończeniem kadencji. Czy artystka zostanie również wyróżniona medal "Zasłużony Kulturze Gloria Artis"? Jest komentarz.
Śmierć Joanny Kołaczkowskiej pogrążyła w żałobie wielu Polaków. Od lat uwielbiali oglądać ją na ekranie, a wielu przyznało, że nikt nie potrafił wywołać u nich takiego uśmiechu, jak ona. Niestety zmarła 17 lipca 2025 roku, po heroicznej walce z chorobą. Andrzej Duda przyznał Joannie Kołaczkowskiej pośmiertnie Krzyż Kawalerskiego Orderu Odrodzenia Polski.
Andrzej Duda odznaczył Joannę Kołaczkowską
Joanna Kołaczkowska, znana i uwielbiana artystka kabaretowa, została pośmiertnie uhonorowana przez Andrzeja Dudę. Wzruszający gest miał miejsce tuż przed zakończeniem prezydenckiej kadencji. Decyzję o przyznaniu Krzyża Kawalerskiego Orderu Odrodzenia Polski prezydent podjął 21 lipca 2025 r., co potwierdziła Kancelaria Prezydenta w oficjalnym oświadczeniu dla "Faktu":
Uprzejmie informujemy, że Prezydent Andrzej Duda postanowieniem z dnia 21 lipca 2025 r. o nr rej. 509/2025 uhonorował pośmiertnie Joannę Kołaczkowską Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, za wybitne zasługi w pracy artystycznej i twórczej
Decyzja była inicjatywą własną prezydenta i została podjęta w ostatnich dniach jego urzędowania.
Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski to jedno z najwyższych odznaczeń państwowych.
Czy Joanna Kołaczkowska otrzyma medal "Zasłużony Kulturze Gloria Artis"?
Zazwyczaj artyści w Polsce są honorowani medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”. W tym przypadku jednak, jak wyjaśniła Ministerstwo kultury w rozmowie z "Faktem", medal Gloria Artis nie może być przyznawany pośmiertnie.
Grób Joanny Kołaczkowskiej w Warszawie
Pogrzeb Joanny Kołaczkowskiej odbył się w kościele św. Karola Boromeusza na Powązkach w Warszawie, 28 lipca 2025 roku. Urna z prochami artystki została złożona na cmentarzu na Powązkach. Do dziś tonie w zniczach. Jeden z internautów po wizycie na cmentarzu napisał w sieci: "Trochę postałem i widać , że dużo ludzi co chwila się pojawia, nawet przypadkowo przechodząc obok każdy zachodzi i się zatrzyma". Joanna Kołaczkowska pozostanie w naszych pamięciach na zawsze. Niedługo po pogrzebie kabaret Hrabi, który współtworzyła przez lata, napisał: "Martwiłaś się, co zrobimy bez Ciebie… Będziemy improwizować. Trochę ciszej, czasem za wcześnie, czasem za późno. Ale damy radę – bo słyszymy Twój głos i widzimy ten błysk w oczach, który mówił: „to ma sens”. Jeśli możesz – zostań naszą coachuszką z góry. Podszeptuj. Popraw. Śmiej się z nami – nawet tam, w innych kulisach. Twoi Hrabi".
