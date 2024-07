Śluby gwiazd zawsze wywołują wiele emocji. Takim wydarzeniom zazwyczaj towarzyszy ogromny przepych, a szczegóły dotyczące wesela trzymane są w wielkiej tajemnicy. Ostatnio na Facebooku Joanny Horodyńskiej pojawiło się kilka zdjęć, po których można sądzić, że stylistka dołączyła do grona szczęśliwych mężatek. Zobacz: Horodyńska mierzy suknię ślubną za 50 tysięcy złotych. Pasuje jej?

Najpierw Horodyńska pochwaliła się fotkami z ekskluzywnego butiku we Włoszech, na których mierzy suknię ślubną od Chanel. W weekend natomiast do sieci wrzuciła dwie kolejne zdjęcia. Pierwsze z nich przedstawia ołtarz oraz krzesła dla gości, które umiejscowione są na plaży. Drugie to portret Joanny w objęciach ukochanego.

- Miłość czeka....na każdego...gdzieś...kiedyś...na końcu świata - skomentowała stylistka zdjęcie z ukochanym.

Czyżby stylistka postanowiła w tajemnicy przed światem wyjść za mąż? Jeśli tak, to w tym roku będzie to drugi cichy ślub w show-biznesie. Przypomnijmy, że podczas tegorocznej Wielkanocy sakramentalne "tak" bez obecności fotoreporterów powiedzieli Anna Czarotoryska i Michał Niemczycki. Zobacz: Tak wyglądał skromny ślub księżniczki i milionera

