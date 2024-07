Joanna Horodyńska od ponad 6 lat ocenia styl gwiazd w magazynie "Party". Stylistka uchodzi za jedną z najlepiej ubranych gwiazd w naszym kraju, która zna światowe trendy i jest na czasie, ze wszystkim, co jest modne. Z jej zdaniem liczą się prawie wszyscy celebryci. Przypomnijmy: Horodyńska wybrała 2 najgorsze i najlepsze stylizacje w 2014 roku. Werdykt nie jest oczywisty

Horodyńska nie chciała się jednak ograniczać tylko do publikacji w "Party". Już 13 stycznia do księgarni trafi jej pierwsza publikacja "Modowy sąd. Gwiazdy na celowniku", w której Joanna oceniła styl ponad 100 polskich gwiazd - m.in. Agnieszki Szulim, Kingi Rusin czy Anny Muchy. Jeden z rozdziałów poświęcony jest za to mężczyznom. Ponadto - znajdzie się tam również mnóstwo porad, dzięki którym będzie można wypracować swój własny styl:

To będzie przewodnik po świecie mody i poradnik, dzięki któremu dziewczyny będą mogły wypracować własny styl. Bo to jest realne. Najważniejsze tylko, by nie tracić siebie. - mówi "Party" stylistka

Czy gwiazdy mogą już się bać? Premiera - już za tydzień.

