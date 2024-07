NAJGORSZA - Natalia Siwiec na imprezie Anji Rubik

Nie wystarczyła dobra metka, żeby zatrzeć kicz wykończenia. Natalia zafundowała sobie look bufetowej, a miała być "it girl". Co za pech! Ubrania Isabel Marant wymagają naturalności, rozwianych włosów, wręcz "niedorobienia" - zaplanowanego z góry, Byłam przerażona,gdy to zobaczyłam i myślę, że to najgorsza stylizacja atalii z tego roku. Potrafiła zepsuć samograj, a to trudne i dlatego wbijam jej szpilę obciachu. - czytamy w "Party"