Joanna Horodyńska często zaskakuje nas swoimi stylizacjami, ponieważ stawia na oryginalne kroje i ma ciekawe pomysły. Nie bez powodu prowadzi wraz z Tomaszem Jacykowiem program "Gwiazdy na dywaniku", gdzie ocenia imprezowe stylizacje gwiazd. Tuż przed świętami stylistka wybrała najlepiej i najgorzej ubrane gwiazdy minionego roku. Zobacz: Horodyńska wybrała 2 najgorsze i najlepsze stylizacje w 2014 roku. Werdykt nie jest oczywisty

Ciekawą stylizację Horodyńska zaprezentowała na Instagramie. Wrzuciła zdjęcia w długiej sukni w kwiatowym motywem i wielkim cylindrze. Na fotografiach nie jest sama. Po raz pierwszy prowadząca modowe show pokazała mamę. Między paniami widać uderzające podobieństwo i to, że ogromnie się lubią i przyjaźnią. Obie świętowały Sylwestra w Krakowie w mrocznych stylizacjach, co było okazją do zrobienia wspólnego zdjęcia.

Mama gwiazdy prezentuje się bardzo kobieco i seksownie, a nawet wyeksponowała biust.

