Joanna L. po wypadku, który spowodowała wczoraj rano będąc pod wpływem alkoholu, nie może póki co liczyć na medialne wsparcie ze strony kolegów i koleżanek z branży. Wręcz przeciwnie - incydent z jej udziałem komentowany jest bardzo krytycznie i nic nie wskazuje na to, aby ktokolwiek odważył się wziąć ją w obronę. Przypomnijmy: Chajzer kpi z wypadku Joanny L. Porównuje jej stłuczkę do zabójstwa Darka K.

Zbieg okoliczności sprawił jednak, że aktorka będzie miała szansę przeczytać o sobie coś pozytywnego. Bardzo pochlebnie wypowiedziała się o niej Joanna Horodyńska, która w przeszłości raczej szczędziła jej komplementów. W najnowszym "Party" stylistka wzięła pod lupę stylizację celebrytki, w której pojawiła się na konferencji prasowej serialu "Przyjaciółki". Horodyńska zauważa, że pierwszy raz od dawna, Joanna założyła coś, co idealnie pasuje do jej figury



Zwyczajny czarny kombinezon... Nie ma w tym nic odkrywczego, ale w końcu sylwetka Joanny prezentuje się należycie! Nie ma nagłych wypływów i wpływów. Boję się tylko tych butów... Czy one aby nie chcąc nas zjeść? Rękaw zasłania ramiona, fajny długi dekolt w szpic oraz talia zaznaczona za pomocą paska z tej samej dzianiny co całość. Kombinezon nie jest ani za mały, ani za duży. Jest naprawdę przyzwoicie! - zachwala.

Wtóruje jej Ada Fijał, która była zachwycona wyborem Joanny.



Ogólnie bardzo apetyczna kombinacja. Widowiskowa uroda Joasi zyskała proste tło. I jest dobrze! Noszenie kombinezonów to trudna sztuka. Może z narciarskimi jest łatwiej, bo zawsze można ukryć się za goglami i udawać zapomnianego gitarzystę Daft Punk. Joasia jednak idealnie dobrała fason. Get Lucky! - spuentowała.

Zgadzacie się z takimi pochwałami? Teraz czerń wydaje się najbardziej adekwatnym wyborem.

