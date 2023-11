2 z 5

Jak informuje magazyn "Tele Tydzień", przełożeni Joanny Górskiej poprosili, żeby po powrocie do pracy dziennikarka nie wchodziła do newsroomu. Wszystko po to, żeby Joanna przypadkiem nie złapała przeziębienia od kolegów z redakcji. Tego typu gesty są bardzo ważne dla Joanny Górskiej. Agnieszka Gozdyra w rozmowie z magazynem opowiedziała wzruszającą historię z udziałem dziennikarki.

Czasem wystarczy mały gest. Od kilku lat Asia startowała w biegach, z których dochód zasilał Centrum Onkologii. Ostatnio była zbyt słaba, więc jej drużyna biegła, a my sobie szłyśmy powoli, za rękę - przyznaje gwiazda Polsatu.

