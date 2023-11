Do pracy już wróciłam. Pracowałam również w czasie chemioterapii. Jak tylko lepiej się poczułam, wskakiwałam na grafik. To była namiastka „normalnego życia”. Poniedziałek, wtorek, środa do pracy, a od czwartku do niedzieli dochodzenie do siebie. Tak funkcjonowałam przez wiele tygodni. Super, że stacja mi na to pozwoliła- przyznała w rozmowie z magazynem.