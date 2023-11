Joanna Górska nie ukrywa również, że od samego początku wierzyła, że pokona raka. Dziennikarka była przygotowana na trudną walkę z nowotworem. Jak wspomina chemioterapię?

(...) nie można się do niej przygotować, bo za każdym razem organizm przyjmuje ją inaczej. A w dodatku zaczynają wypadać włosy, nasz wygląd się zmienia, no i ten ból, który niełatwo wytrzymać. Po chemii nie mogłam chodzić, byłam noszona nawet do toalety - przyznała Joanna Górska w rozmowie z viva.pl.