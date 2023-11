1 z 5

Joanna Górska pokazała swoje zdjęcie bez peruki. Dziennikarka Polsatu już od kilku miesięcy walczy z nowotworem piersi. O ciężkiej chorobie gwiazdy dowiedzieliśmy się pod koniec października 2017 roku, kiedy to Joanna Górska zdradziła powody swojego zniknięcia z anteny Polsatu. Dziennikarka rozpoczęła leczenie i już po kilku tygodniach wróciła do pracy, która pomaga jej w tym trudnym czasie. Pomimo swojego stanu zdrowia Joanna Górska nie poddaje się, zaraża innych optymizmem i apeluje do kobiet, żeby badały swoje piersi. Ostatnio pojawiły się radosne informacje, że dzięki chemioterapii rak zmiejszył się o połowę!

Teraz, z okazji Nowego Roku Joanna Górska zamieściła nowy wpis w sieci i po raz pierwszy pokazała swoje zdjęcie bez peruki. Jak zareagowali internauci? Zobaczcie na następnej stronie!

