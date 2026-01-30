Świat kina pogrążył się w żałobie. Catherine O’Hara, znana przede wszystkim z roli matki Kevina w kultowym filmie „Kevin sam w domu”, odeszła w wieku 71 lat. Aktorka zmarła w swoim domu w Los Angeles „po krótkiej chorobie” – jak podał amerykański serwis TMZ, a informację tę potwierdził jej menedżer. Gwiazda była aktywna zawodowo aż do ostatnich chwil swojego życia. O’Hara pozostawiła po sobie bogaty dorobek aktorski i tłumy wiernych fanów, dla których była nie tylko ikoną lat 90., ale również symbolem ciepła i komizmu. Jeszcze we wrześniu 2025 roku pojawiła się na gali Emmy w towarzystwie swojego męża Bo Welcha.

Catherine O'Hara ostatnie publiczne wyjście

Ostatnie publiczne wyjście Catherine O’Hary miało miejsce 14 września 2025 roku podczas 77. ceremonii rozdania nagród Emmy. Aktorka pojawiła się na czerwonym dywanie w towarzystwie swojego męża, Bo Welcha. Małżonkowie byli razem od 1992 roku i uchodzili za jedną z najbardziej zgranych par w Hollywood. Podczas gali Catherine O’Hara pozowała z uśmiechem do zdjęć i prezentowała się z klasą, która cechowała ją przez całą karierę.

Nie żyje Catherine O'Hara

Pierwsze doniesienia o śmierci aktorki podał amerykański portal TMZ. Krótko po tym informację potwierdził menedżer Catherine O’Hary. Według dostępnych danych przyczyną śmierci była krótka choroba. Szczegóły nie zostały ujawnione, wiadomo jednak, że aktorka została przewieziona do szpitala w stanie ciężkim, po tym jak do jej domu nad ranem zostały wezwane służby medyczne.

Catherine O’Hara i jej rola w „Kevinie samym w domu”

Catherine O’Hara zyskała międzynarodową sławę dzięki roli Kate McCallister, matki Kevina, w filmie „Kevin sam w domu” z 1990 roku. Jej kreacja była pełna emocji, humoru i matczynej troski, co uczyniło ją jedną z najbardziej zapamiętanych postaci filmowych tamtych lat. Choć jej dorobek obejmuje wiele znakomitych produkcji filmowych i telewizyjnych, to właśnie rola w „Kevinie sam w domu” przyniosła jej największą rozpoznawalność. Dzięki niej stała się ikoną świątecznego kina i symbolem matczynej miłości dla kilku pokoleń widzów.

Wiadomość o śmierci Catherine O’Hary wstrząsnęła fanami na całym świecie. W mediach społecznościowych pojawiły się setki wpisów wyrażających smutek i wdzięczność za jej wkład w świat filmu. Jej postać była dla wielu źródłem radości, wspomnień i inspiracji. Dla wielu Catherine O’Hara pozostanie na zawsze ukochaną „mamą Kevina”, która uczyła nas, jak ważna jest rodzina, miłość i odwaga.

