Reklama

Salma Hayek, Scarlett Johansson albo Beyonce udowadniają, że nie ma czegoś takiego, jak zła sylwetka, są tylko źle dobrane ubrania! Aby zawsze wyglądać pięknie, wystarczy robić tak, jak robią najpiękniejsze gwiazdy Hollywood i po prostu nosić ubrania o linii odpowiedniej do sylwetki.

Klepsydra, czyli figura X

Też podziwiałaś zmysłową Joan Holloway z serialu "Mad Men" i jej obcisłe, ołówkowe spódnice? Możesz wyglądać równie seksownie! Styl lat 50-tych jest wymarzony dla kobiet o figurze klepsydry, czyli o dużych piersiach i pełnych udach.

Takiemu stylowi hołduje nie tylko Christina Hendricks, która zasłynęła rolą w "Man Men", lecz także inna słynna klepsydra, Scarlet Johansson. Poza ołówkowymi sukienkami i spódnicami, w twojej szafie koniecznie powinny znaleźć się też kopertowe sukienki, które pięknie podkreślają dekolt i optycznie wyszczuplają talię.

Sukienka Yessica, C&A, cena: 99 zł; sukienka w stylu kopertowym, C&A, cena: 179 zł.

Jabłko czyli figura O

Zamiast przejmować się odrobinę pełniejszą talią, bierz przykład np. z Jennifer Hudson albo Blake Lively i eksponuj to, co masz najpiękniejszego, czyli zgrabne łydki i delikatne ramiona. Najlepiej będziesz wyglądać w lekko rozszerzanej sukience do kolan, która zamaskuje brzuszek i podkreśli piękne nogi.

Mat. promocyjne

Dla twojej figury przyjazna będzie także sukienka odcinana pod piersiami. Wybieraj modele bez wyraźnych wzorów, które mogłyby optycznie poszerzać sylwetkę. I jeszcze jedna rada: do sukienki załóż rozpinany sweterek albo marynarkę, ale nie dłuższą niż do linii bioder – będziesz wyglądać smuklej.

Mat. promocyjne

Sukienka Fit & Flare, C&A, cena: 179 zł; sukienka, C&A, cena: 249 zł.

Gruszka czyli figura A

Trudno ci znaleźć odpowiednią sukienkę, bo jeśli dany model jest dobrany w ramionach, to jest za ciasny w biodrach, a jeśli dobrze układa się na pupie, to odstaje na górze? Takie pozorne zaburzenie proporcji:, czyli drobne ramiona i rozłożyste biodra to charakterystyczna cecha figury typu gruszka – właśnie taką figurę mają m.in. Salma Hayek i Beyonce. Idealny fason dla ciebie to sukienka o rozszerzanym dole, najlepiej jeśli jest uszyta z delikatnych, zwiewnych materiałów.

Mat. promocyjne

Sukienka szyfonowa o kroju A, C&A, cena: 179 zł; sukienka, C&A, cena: 199 zł.

Kielich, czyli figura V

Talia osy i szczupłe uda – twoje przyjaciółki z pewnością zazdroszczą ci figury, tak jak my zazdrościmy Kierze Knightley albo Anne Hathaway.

Swoje atuty podkreślisz długą do ziemi suknią uszytą z lekkich materiałów albo czarnym, eleganckim kombinezonem. Unikaj za to sukienek z rękawkami albo z dekoltem w kształcie łódki, które mogłyby jeszcze poszerzyć twoją górę.

Zobacz także

Sukienka typu empire w kwiaty, C&A, sukienka typu empire z koronkową górą, C&A.

Kolumna czyli figura H

Aby wyglądać posągowo, tak jak najpiękniejsza "kolumna" Hollywood, czyli Nicole Kidman, postaw na zwiewne sukienki empire z odcinanym biustem (idealny model, jeśli jesteś niewysoka), albo modele o superkobiecym kroju Fit&Flare z dopasowanym gorsetem, który "zrobi" ci talię i rozszerzaną spódnicą. Możesz też, wzorem Cameron Diaz, wybrać sukienkę z oversizową górą i wąskim, ołówkowym dołem, pamiętaj jednak, że ten model najlepiej wygląda w zestawieniu ze szpilkami.

Mat. promocyjne

Sukienka ołówkowa, C&A, cena: 129 zł; sukienka Fit & Flare, C&A, cena: 129 zł.

Już jest! Wyprzedaż C&A na wybrane modele z kolekcji zimowej. Kliknij w baner:

Reklama