Już 5 stycznia do kin trafi długo wyczekiwana, nowa wersja "Akademii Pana Kleksa", gdzie w postać tytułowego, ekscentrycznego profesora wcieli się Tomasz Kot. Choć od lat możemy podziwiać go na ekranach, nie wszyscy wiedzą, jak wygląda życie prywatne aktora. Jego żona ma zaskakujące powiązania ze światem filmu, a początek ich miłosnej historii na pewno Was zaskoczy!

Tomasz Kot - żona, dzieci, historia miłości

Początek roku upłynie miłośnikom kina pod znakiem prawdziwej filmowej uczty - już 5 stycznia na wielkich ekranach zadebiutuje nowa "Akademia Pana Kleksa", a w tytułową rolę wcieli się Tomasz Kot. Mało kto wie jednak, jak wygląda życie prywatne aktora, a ono również ma ścisłe związki z filmem. Kim jest żona Tomasza Kota i co robią jego dzieci?

Tomasz Kot od 18 lat jest w szczęśliwym związku małżeńskim - w 2006 roku ożenił się z Agnieszką Olczyk-Kot, z którą ma dwoje dzieci: córkę Blankę i syna Leona. Choć w mediach społecznościowych próżno szukać intymnych, rodzinnych kadrów publikowanych przez aktora, gwiazdor "Akademii Pana Kleksa" nie ukrywa, że życie rodzinne jest dla niego bardzo ważne.

Bycie rodzicem to jest jakiś niewiarygodny zaszczyt. Razem z żoną jesteśmy przecież tak naprawdę jedynymi świadkami pierwszych dni i lat życia naszych dzieci, w pełni za nie odpowiedzialnym - mówił przed laty Tomasz Kot dla Onetu.

Historia miłości Tomasza Kota i jego żony, Agnieszki, choć trwa nieprzerwanie od kilkunastu lat, zaczęła się w dosyć nietypowy sposób. Przyszłe małżeństwo miało spotkać się na krakowskich Plantach w 2000 roku, podczas wypadu ze wspólnymi znajomymi. Pierwsze słowa, jakie skierował ówczesny student aktorstwa do swojej przyszłej żony brzmiały ponoć:

Cześć, jestem Tomek, wyjdziesz za mnie? - zapytał Tomasz Kot przyszłą małżonkę.

Dobrze, tylko nie dzisiaj - odpowiedziała wówczas Agnieszka Olczyk.

Słowa wymienione wówczas przez parę nie zostały rzucone na wiatr - Tomasz Kot i jego ukochana pobrali się bowiem sześć lat później i doczekali się potomstwa: niespełna 17-letniej dziś Blanki i 14-letniego Leona. Co ciekawe, córka aktora poszła w ślady znanego taty i mimo młodego wieku, ma już na koncie m.in. rolę w produkcji Netflixa "Wielka woda", a także angaże dubbingowe.

Kim jest Agnieszka Olczyk-Kot?

Agnieszka Olczyk-Kot, podobnie jak jej mąż, jest zawodowo związana z branżą filmową - pracuje bowiem jako producentka filmowa. Działała przy takich produkcjach jak "Próba mikrofonu", "Dozór" czy "Jadę do Ciebie, Agnieszko". Żona Tomasza Kota realizuje się też jako scenografka, reżyserka czy współautorka książek.

Para miała okazję współpracować przy realizacji filmu krótkometrażowego "Jeszcze jeden koniec świata" - Tomasz Kot działał przy projekcie aktorsko, Agnieszka Kot - reżysersko.

Tomek jest super na planie i strasznie ułatwia. Ma umiejętność dzielenia się wiedzą, którą ma. To też było trudne, bo upierałam się przy pewnych rzeczach i wyważałam otwarte drzwi - oceniła współpracę z mężem Agnieszka Olczyk-Kot.

