Sara May pochwaliła się na swoim blogu, że już dawno temu wiedziała, że biznesowy duet Edyty Górniak i Majki Sablewskiej rychło się rozejdzie. Mało tego! Ona to PRZEWIDZIAŁA! May mówi i pisze wiele rzeczy co raczej wszyscy zgodnie nazywają opluwaniem, a nie przewidywaniem, ale trzeba jej przyznać, że o tym, że Edyta i Maja długo ze sobą nie wytrzymają.

(...)Górniak zwolniła Sablewską. Szczerze mówiąc to Maja została wyp***a na zbity pysk. Jak widać Górniak stosunkowo szybko się ocknęła i otrzeźwiała. Doda bujała się z nią nieco dłużej.(...) Nie jest tajemnicą, że Sablewska nie dysponuje dostateczną kasą, by zapłacić za światowe produkcje dla Górniak, a Górniak z własnej kieszeni też nie będzie wykładać, bo po to zatrudniła menadżera, by potrafił zadbać o sponsorów. Jednak Sablewska głównie ogranicza się do chodzenia po imprezach ze swoimi podopiecznymi, poprawia włoski i dba, by panie do siebie pasowały pod względem stylizacji.(...) kiedyś powiedziałam Majce - słuchaj Ty więcej zarobisz promując siebie, niż te wszystkie gwiazdki. Wtedy odpowiedziała - że nie, że ona lubi być w cieniu, że jej to nie kręci. A ja powiedziałam - zacznie cię kręcić, jak zobaczysz złotówki w oczach. I tak się stało. Zresztą udowodniła, że ma parcie na szkło i chce być celebrytką.(...) - czytamy na blogu Sary May.

Z tego co napisała May wynika, że ma o Sablewskiej nie najlepsze zdanie. Czy według Was Maja wcale nie jest taką wspaniałą menadżerką. Czekamy zatem na ''receptę'' May na sukces Edyty. Może porzuci swoją niezbyt udaną karierę wokalną i zajmie się wróżeniem?...