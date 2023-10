Sylwester Wardęga w tarapatach! Znany youtuber został zatrzymany przez policję w warszawskim metrze. Przebrany za Lorda Vadera z "Gwiezdnych wojen" trafił na komisariat, gdzie został przesłuchany. Co takiego zrobił Wardęga, że policja wyprowadziła go z wagonu? Sebastian Wardęga zatrzymany przez policję! Był agresywny w stosunku do pasażerów i naszego pracownika i nie stosował się do jego poleceń - powiedziała onet.pl Anna Bartoń z Metra Warszawskiego. Czy rzeczywiście był agresywny w stosunku do pasażerów i pracowników metra? We wpisie na Facebooku, youtuber opisał swoją wersję: Na metro Wawrzyszew wsiadł i podszedł do mnie pracownik służby metra mówiąc "A ty co psychicznie chory ze w takim stroju? Wysiadaj!". Zignorowałem go bo wiadomo rebelianci zawsze chcą dokuczyć imperialnym. Na drugiej stacji wsiadł kolejny pan ze służb metra i zaczęli mną szarpać. Wtedy wyciągnąłem rękę do Wapniaka i uzyłem ciemnej strony mocy tak, że mimo tego, iż Wapniak stał 5 metrów dalej to prawie gamonia "udusiłem" tj. Wapniak chwycił się za szyję... Służba metra zbystrzała i postanowiła wezwać posiłki" (...) Nie mając przy sobie miecza świetlnego zostałem szybko obezwładniony i zaprowadzony na komisariat gdzie oczywiście wydało się że Vader tylko sobie stał i szybko zostałem wypuszczony - napisał Wardęga (pisownia oryginalna). Sylwester został szybko wypuszczony przez policję i nie postanowiono mu żadnych zarzutów. Niestety, policjanci zabronili operatorowi Wardęgi kręcić w metrze, dlatego youtuber nie ma żadnego materiału z tego zdarzenia. Wardęga ma na swoim koncie już kilka sukcesów na YT i chciałaby zrobić kolejne hitowe filmy. Czy w tym kraju nie można już nagrywać w miejscach publicznych? Przecież gdyby operator nie nagrywał, to mogliby zeznać w pięciu co chcą. Początkowo zeznawali, że...