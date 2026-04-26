Prokuratura wskazała, że decyzja sądu o zastosowaniu tymczasowego aresztu była motywowana między innymi obawą o wysoką karę, która mogłaby skłonić podejrzanego do ewentualnej ucieczki. Jednocześnie zaznaczył, że mężczyzna od samego początku współpracuje z organami ścigania i przyznaje się do zarzucanego czynu.

Tymczasowy areszt dla sprawcy wypadku Łukasza Litewki

Sąd Rejonowy w Dąbrowie Górniczej zdecydował o zastosowaniu tymczasowego aresztu wobec 57-letniego mężczyzny podejrzanego o spowodowanie wypadku, w którym zginął poseł Łukasz Litewka. Środek zapobiegawczy został orzeczony na trzy miesiące, przy czym - jak wynika z ustaleń - ma on charakter warunkowy i może zostać zmieniony po spełnieniu określonych przez sąd warunków.

Decyzja zapadła na wniosek prokuratury, która wskazywała między innymi na grożącą podejrzanemu surową karę oraz ryzyko utrudniania postępowania. Jednocześnie śledczy podkreślają, że mężczyzna przyznaje się do winy i współpracuje z organami ścigania, co było również jednym z elementów analizowanych przez sąd przy podejmowaniu decyzji o zastosowaniu aresztu.

Sąd zaakcentował, że za aresztem przemawia groźba wymierzenia mężczyźnie surowej kary i jednocześnie ta przesłanka wpływa na fakt, iż mężczyzna, mając świadomość grożących mu sankcji, może podejmować próby ucieczki lub ukrycia się przekazał prokurator Bartosz Kilian.

Nowe informacje w sprawie

Rzecznik podkreślił, że mimo iż dotychczasowe ustalenia mogą sugerować skierowanie do sądu aktu oskarżenia, sprawa nadal jest w toku i nie została jeszcze zamknięta. Ostateczne rozstrzygnięcia zapadną dopiero po zgromadzeniu pełnego materiału dowodowego, który pozwoli jednoznacznie ocenić charakter zarzutów i zakończyć prowadzone śledztwo.

To będzie dla nas bardzo intensywny czas pod kątem działań procesowych. Postaramy się działać jak najszybciej zaznaczył prokurator.

Jak wskazał prokurator, jednym z istotnych elementów prowadzonego postępowania jest sprawdzenie, czy w momencie zdarzenia podejrzany używał telefonu komórkowego. W tym celu zabezpieczono urządzenie, które zostało przekazane do analizy biegłym.

Poddajemy telefon specjalistycznym badaniom. Ta kwestia jest przez nas weryfikowana jako jedna z najbardziej palących i priorytetowych dodał.

