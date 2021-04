Jessica Mercedes prezentuje opaleniznę na nagim zdjęciu. To pierwsze tak odważne zdjęcie blogerki! 

Jessica Mercedes zdecydowała się na bardzo odważne zdjęcie. Blogerka nigdy wcześniej tak dużo nie pokazała! Fani są zachwyceni jej figurą i doceniają odwagę. Stwierdzają również, że to jedno z najbardziej zmysłowych zdjęć Jessiki. Co więcej, nie dość, że blogerka pozuje nago, to jeszcze chwali się jednolitą opalenizną bez żadnego śladu kostiumu kąpielowego...

Jessica Mercedes całkiem nago. Fani: "Do schrupania!"

Jessica wybrała się na wakacje do pięknego Meksyku. Zamiast Tulum wybrała Oaxacę, położoną nad Oceanem Spokojnym. Blogerka pochwaliła się już pięknymi zdjęciami z uroczego meksykańskiego miasteczka, na których jest ubrana w obcisły kombinezon, który zdaje się dużo odsłaniać. Jak się okazało, Jessica zdecydowała się na o wiele więcej. Chciała pochwalić się jednolitą opalenizną, więc pokazała niemal całe nagie ciało. Fani są zachwyceni zmysłowością:

Zdjęcie petarda! Ale piękne zdjęcie 😍 Piękne, wysportowane ciało, więc można się chwalić 🔥🔥🔥 Apetyczna 😍🔥 Ohhhh Jessica dowaliłaś! 😍

Jessica też zdradziła jednej z fanek, dlaczego jest tak równomiernie opalona. Okazało się, że ostatnie dni blogerka spędziła na plaży nudystów!

Ktoś tu się opalał na golasa 😂😍👏 Zipolite - mekka hippisów i nudystów, podoba mi się tu 😍 - wyjaśnia Jessica.

Fani doceniają też ciężką pracę Jessiki nad idealną sylwetką. W końcu tak wypracowaną figurą naprawdę warto się pochwalić!

Jak wam się podoba tak odważne zdjęcie?

Zobacz także: Jessica Mercedes w ulubionym sweterku księżnej Diany idealnym na wiosnę 2021. Lata 80. powracają!

Jessica Mercedes pokazała bardzo odważne zdjęcie.

Instagram

Gwiazda wybrała się na odpoczynek do Meksyku.