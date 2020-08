Jesienią dojdzie do zamachu na ważnego polityka? Szokująca wizja Krzysztofa Jackowskiego! Co z pandemią? 

Krzysztof Jackowski podzielił się z internautami swoją najnowszą wizją! Najsłynniejszy jasnowidz w Polsce opublikował kolejne nagrania, w których mówi, co jego zdaniem już wkrótce wydarzy się nie tylko w naszym kraju, ale również na świecie.

Krzysztof Jackowski już od jakiegoś czasu potwarza, że świat czeka wojna. Teraz jasnowidz znów ostrzega, że jesienią wydarzy się coś strasznego!

W ostatnich dniach Krzysztof Jackowski opublikował na swoim kanale na YouTube.com dwa filmy, w których opowiada o swoich wizjach dotyczących naszej przyszłości. Tym razem jasnowidz apeluje, żebyśmy zwracali uwagę na wprowadzane obostrzenia, a przede wszystkim na odwoływanie lotów! Dlaczego?

Powiem wam to zdanie: Polski rząd czeka na decyzje, jest to decyzja militarna. Mam wrażenie, że decyzja militarna leciuteńko przesunięta będzie w czasie, ona już jest przesunięta w czasie, ale to ten czas. Zwróćcie uwagę, że zbliżają się następne obostrzenia, ale bardzo mocno obserwujcie co będzie się z lotnictwem działo. Jeżeli nagle zaczną się decyzje o hamowaniu lotów, powiedzmy nie tylko w Polsce, wtedy należy już zachować wszelką ostrożność - mówił Krzysztof Jackowski. - Jesień drodzy państwo będzie inna od tych jesieni, które przyszło nam przeżyć - dodał.

W kolejnym filmie Krzysztof Jackowski znów zaznacza, że według niego coś złego wydarzy się Bliskim Wschodzie. Ale to jeszcze nie koniec, według wizji jasnowidza może dojść do zamachu na ważnego polityka!

Samolot mi się kojarzy... skręcony samolot. Coś się wydarzy z samolotem, ale chyba bliżej ziemi, na lądzie - mówił jasnowidz. - Następne odczucie jakie mi się kojarzy to szybko kurtyna zacznie opadać, chodzi o Europę i pandemię. Przespieszone działania, będziemy widzieli pośpiech, jakieś obostrzenia, nie tylko w Polsce, w Europie - jakieś zakazy, jakieś decyzje. To wszystko będzie się działo w sposób przyspieszony i od razu wrażenie: kurtuna opada. To, co się będzie w tym przespieszonym tempie działo, granica tego jest na październik. O cokolwiek chodzi z tą pandemią, to to przespieszyło i wszystko jest przygotowywane na październik. Na Bliskim Wschodzie małe państwo na rogu będzie płonąć, boczne państwo, może to Syria... nieduże państwo zacznie płonąć. I może dojść do zamachu politycznego, może być zamach na ważnego polityka - ostrzega Krzysztof Jackowski.