Jerzy Połomski przed śmiercią zaplanował, jak ma wyglądać jego grób. Miał to zrobić w dniu pogrzebu ukochanej siostry, Jadwigi. Muzyk chciał, by nagrobek był klasyczny, a jednocześnie elegancki. Miejsce pochówku legendarnego artysty robi ogromne wrażenie. Oto, jak dziś wygląda grób gwiazdora polskiej muzyki.

Jerzy Połomski nie żyje

14 listopada 2022 roku media obiegła druzgocąca wiadomość o śmierci Jerzego Połomskiego, który był jednym z najbardziej cenionych artystów w naszym kraju. Jego odejście było ogromnym ciosem dla fanów, przyjaciół oraz całego świata polskiej muzyki. Wspominano go jako człowieka o niezwykłej kulturze, elegancji i niepowtarzalnym głosie, który przez dekady wzruszał publiczność.

Dzisiaj wieczorem w warszawskim szpitalu przy ul. Wołoskiej w Warszawie zmarł Jerzy Połomski. Był i niezwykłym artystą i niezwykłym człowiekiem. Wyjątkową osobowością. Wielki żal i wielka strata dla polskiej kultury przekazała wówczas Polska Agencja Prasowa.

Tak dziś wygląda grób Jerzego Połomskiego

Piosenkarz spoczął w Alei Zasłużonych na Starych Powązkach w Warszawie - miejscu, w którym spoczywa wielu wybitnych przedstawicieli polskiej kultury. W tej samej, wcześniej wykupionej przez niego kwaterze, pochowana została również jego siostra, Jadwiga Pająk.

Przez pewien czas na miejscu spoczynku Jerzego Połomskiego nie było nagrobka. Menadżerka artysty, Violeta Lewandowska, wyjaśniała, że prace się opóźniały z powodu konsultacji i projektu pomnika. Nie chciała podejmować decyzji samodzielnie, tym bardziej że sam Połomski pragnął, by nagrobek był klasyczny i elegancki.

W 2023 roku menadżerka artysty podkreślała, że płyta nagrobna została wykonana z afrykańskiego grafitu. Umieszczono na niej podwójną taflę hartowanego szkła, w której wycięto profil Jerzego Połomskiego oraz symbol jego muzycznej pasji – mikrofon. W końcu projekt został zrealizowany, a wyjątkowy pomnik robi ogromne wrażenie.

Grób Jerzego Połomskiego fot. Party.pl

