Artyści żegnają Jerzego Połomskiego: Piaseczny, Rodowicz, Santor, Steczkowska. "Pozostanie w pamięci na zawsze"

Krzysztof Krawczyk nie żyje . Wokalista zmarł w wielkanocny poniedziałek w wieku 74 lat. Te tragiczne informacje przekazał za pośrednictwem mediów społecznościowych jego menadżer, Andrzej Kosmala. Wiele znanych osobistości zamieściło już wpisy, w których wspominają i żegnają króla polskiej piosenki. Swoje słowa pożegnania opublikował również prezydent Andrzej Duda. Zobacz także: Krzysztof Krawczyk nie żyje. Jakie są przyczyny śmierci artysty? Czy to był koronawirus? Głos zabrała żona, Ewa Krawczyk Prezydent Andrzej Duda żegna Krzysztofa Krawczyka Wciąż tak trudno w to uwierzyć... Krzysztof Krawczyk - wspaniały wokalista, twórca nieśmiertelnych hitów, które zna cała Polska, nie żyje. Piosenkarz w ostatnim czasie zmagał się z koronawirusem i trafił do szpitala. 23 marca na Facebooka Krzysztofa Krawczyka pojawiła się informacja o tym, że gwiazdor zaraził się koronawirusem, mimo wcześniejszego szczepienia: Niestety i mnie dopadł COVID. Jestem w szpitalu.Muszę podjąć walkę, jeszcze jedną w moim życiu walkę! Nie wiem jak będzie z moją Ewą, która jeszcze nie ma wyniku, ale jest na kwarantannie w domu. Milknę. Nie oczekujcie żadnych wiadomości ode mnie. I proszę nie nękajcie moich bliskich. Mogę tylko Was prosić o modlitwę! Nawet szczepienie Pfeizerem nie pomogło - pisał gwiazdor. Jego stan zdrowia poprawił się po kilkunastu dniach hospitalizacji i 3 kwietnia gwiazdor wrócił do domu. Nikt więc nie spodziewał się tak dramatycznej informacji o śmierci artysty. Jak poinformowała żona artysty, Ewa Krawczyk, przyczyną śmierci gwiazdora nie był jednak koronawirus . Wiele znanych osobistości pożegnało już we wzruszających wpisach Krzysztofa Krawczyka. Swoje słowa pożegnania zamieścił również prezydent Andrzej Duda. Odszedł...