Jeremy Renner pokazał zdjęcie ze szpitala! Tak aktor wygląda po wypadku

Piątego sierpnia w Los Angeles doszło do poważnego wypadku z udziałem znanej aktorki, Anne Heche. Gwiazda wjechała swoim autem w dwupiętrowy budynek tak mocno, że samochód stanął w płomieniach. W stanie krytycznym została zabrana do szpitala. Dwa dni po zdarzeniu rzecznik prasowy Anne przekazał, że jej stan jest stabilny. W czwartek, 11 sierpnia, pojawiły się kolejne tragiczne informacje, z których wynikało, że Heche nie ma szans na przeżycie. Teraz w "The Guardian" pojawiła się wiadomość o śmierci gwiazdy Anne Heche i dramatyczny wypadek Anne Heche to 53-letnia amerykańska aktorka, reżyserka i scenarzystka, która ma na swoim koncie udział w hitowych filmach i serialach. Największą sławę przyniosła jej telenowela „Inny świat”, zagrała również w „Trzeci cud”, „Donnie Brasco”, „Psycholu”, a także gościnnie w kultowej produkcji „Ally McBeal”. W latach 1997-2000 była związana z Ellen DeGeneres. Od kilku dni światowe media informowały, co dzieje się z Annę Heche po dramatycznym wypadku. 11 sierpnia jej rodzina i przyjaciele wydali komunikat, informując, że obrażenia są tak wielkie, że nie ma nadziei na to, że gwiazda przeżyje: Niestety z powodu wypadku Anne Heche doznała poważnego uszkodzenia mózgu powodującego niedotlenienie i pozostaje w śpiączce w stanie krytycznym. Nie ma nadziei, że przeżyje. Już dawno zdecydowała się na oddanie swoich narządów, teraz jest podtrzymywana przy życiu, aby ustalić, czy któreś z nich mogą być oddane - czytamy w komunikacie prasowym. Okoliczności wypadku są oczywiście badane przez policję w Los Angeles, która poinformowała, że we krwi u Anne wykryto m.in. kokainę. Zobacz także : Nie żyje Gaspard Ulliel! Szczegóły wypadku na stoku 37-letniego aktora Bliscy aktorki spodziewają się najgorszego:...