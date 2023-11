Producenci "Twoja twarz brzmi znajomo" odsłaniają coraz więcej kart. Właśnie poznaliśmy kolejną gwiazdę, która wystąpi w 12. edycji muzycznego show. Jest nim przyjaciel Julii Wieniawy, Jeremi Sikorski! Aktorka wystąpiła nawet u muzyka w teledysku "Bez niej nie byłoby nas". Utwór w serwisie YouTube obejrzano blisko 6,5 mln razy! Czy ukochana Barona będzie kibicować wokaliście na widowni? A może pomoże mu w utworach i będzie tańczyć na scenie?

Jeremi Sikorski w "Twoja twarz brzmi znajomo"

Wiadomo, że w 12. edycji show Polsatu wystąpią: Ewelina Ruckgaber, Ewelina Lisowska, Kasia Ptasińska, Łukasz Zagrobelny, Emilia Komarnicka-Klynstra, Robert Koszucki a także Adam Strycharczuk. Ósmym uczestnikiem show został właśnie Jeremi Sikorski. Piosenkarz pochwalił się na Istagramie.

To już oficjalne, wystąpię w "Twoja twarz brzmi znajomo"???????? Kim chcielibyście, żebym był w programie? Możecie wybierać artystów z całego świata - napisał Jeremi w sieci.

Internauci zachwycili się wyborem przyjaciela Julii Wieniawy do programu. 20-latek już wcześniej pokazał, co potrafi, m.in. wykonał z aktorką utwór "Shallow". Wiadomo zatem, że głoś Bradleya Coopera Jeremi opanował do perfekcji. Ale czy dałby radę zaśpiewać jak Zenek Martyniuk? M.in. takie marzenia mają jego fani.

Chciałabym zobaczyć Ciebie w jakimś utworze disco polo, może być ciekawie. ???????? Deifinitywnie Ariana Grande Michael Jackson kilka propozycji: Bruno Mars, Justin Bieber, Billie Eilish, Lewis Capaldi, Beyoncé, Ed Sheeran, Nicki Minaj, Rihanna, Post Malone, Dawid Podsiadło❤ Shawn Mendes - rozpisywali się internauci na Instagramie.

Kim jest Jeremi Sikorski?

Jak czytamy na oficjalnym fanpage'u programu Jeremi Sikorski już od najmłodszych lat miał do czynienia z muzyką. 20-latek występował w warszawskim Teatrze Muzycznym Roma. A swój pierwszy kontrakt płytowy podpisał w wieku 14 lat, debiutując singlem "Bez niej nie byłoby nas", w którym zagrała właśnie Julia Wieniawa. Wokalista na swoim koncie ma też występ na Festiwalu Piosenki w Opolu. Co jeszcze o nim wiemy?

W marcu 2015 r. ukazała się debiutancka płyta Sikorskiego "Otwórz się na świat". Rok później fani doczekali się kolejnej płyty "Odetchnij", która odniosła wielki komercyjny sukces i znalazła się w TOP 10 Oficjalnej Listy Sprzedaży w Polsce. Sikorski promuje obecnie swój najnowszy materiał, czyli płytę "Soon" - pisze Polsat.

Czy Julia Wieniawa będzie kibicować swojemu przyjacielowi? Mamy nadzieję, że Baron nie będzie zazdrosny!

Jeremi Sikorski przyjaźni się z Julią Wieniawą