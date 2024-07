Jennifer Lopez od początku swojej kariery w show-biznesie uchodzi za jedną z najseksowniejszych kobiet przemysłu rozrywkowego. Lopez lubi odważne kreacje eksponujące jej figurę, wysokie obcasy i czasem przesadzony wręcz makijaż. Ostatnio zachwyciła na gali MET. Zapomnijmy: 3 diwy powaliły na kolana na gali MET

Reklama

Po pierwszej fali olbrzymich sukcesów Jennifer w świecie muzyki, po rozwodzie z Benem Affleckiem przyszedł czas na chudsze lata. W końcu jednak gwiazda znalazła, aby wrócić na szczyt - tworzy niewymagającą klubową muzykę, w dodatku zawsze z udziałem znanego rapera. Tak też jest i tym razem, bo najnowszy przebój JLo "Live It Up" to typowy parkietowy hit, a w produkcji i wokalnie wspomaga go Pitbull. W sieci pojawił się też klip promujący piosenkę i widzimy w nim Jennifer w kilku bardzo odważnych stylizacjach, m.in. eksponującą swoje umięśnione pośladki. Aż ciężko uwierzyć, że piosenkarka ma już 43 lata i jest matką dwójki dzieci.

Klip możecie zobaczyć poniżej. Jennifer Lopez wciąż seksowna mimo wieku?

Zobacz także

Reklama

Zobacz też Jennifer Lopez na spacerze ze swoim młodym chłopakiem: