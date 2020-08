Jennifer Lopez w dresie z sieciówki, ale jej sneakersy to dopiero hit! To kultowy model, o który Instagramerki się zabijają

Jennifer Lopez uwielbia podkreślać swoje idealnie ciało w dopasowanych sukienkach i niebotycznie wysokich szpilkach, w których wygląda jak prawdziwa gwiazda. Czasem jednak nawet tak wielka idolka jak J. Lo stawia na totalny luz i zamiast kolejnej obcisłej kreacji stawia na domowy look z dresem w roli głównej. Kiedy nie koncertuje i nie spotyka się z fanami, kocha casualowe looki, w których czuje się najbardziej sobą. Taką właśnie stylizację zaprezentowała nam ostatnim razem na Instagramie. Postawiła na prosty szary dres z kolorowym napisem i klasyczne sneakersy, które są jednym z najbardziej pożądanych modeli na całym świecie. Spójrzcie na look J. Lo poniżej i sami go oceńcie!

Szary dres z napisem "Empathy" składający się z czterech elementów kosztuje ok. 600 złotych. J. Lo wygląda w nim bosko! Okazuje się, że napis "Empatia" na dresie nie jest dla piosenkarki przypadkowy!

Empatia: zdolność rozumienia i dzielenia się uczuciami drugiej osoby - napisała J. Lo pod zamieszczonym zdjęciem.

Instagram

Do dresu Jennifer Lopez postanowiła dopasować jeden z najbardziej kultowych modeli sneakersów na całym świecie. Mowa o sneakersach Nike Air Force 1 '07 w kolorze białym z czerwienią i złotem. Ich cena to około 300 złotych.

Instagram

Sneakersy - z czym je nosić?

Sneakersy opanowały cały świat! Ich sportowy charakter pasuje tak naprawdę do większości stylizacji. Możesz je nosić z klasycznymi mom jeans i zwykłym t-shirtem albo zmiksować na przekór wszystkiemu z kwiecistą sukienką midi. Sneakersy lubią się także z kobiecymi pastelowymi garniturami. Możesz też je nosić - po prostu tak jak Jennifer Lopez - w typowo sportowych outfitach, z dresem w roli głównej! Czasem dokładnie jak J. Lo wrzuć na luz!