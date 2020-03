Jennifer Lopez nie taka idealna! Ten dres mocno ją pogrubił

Jennifer Lopez zazwyczaj zachwyca swoim wyglądem, ale okazuje się, że nawet jej zdarzają się małe modowe wpadki! Chociaż piękna gwiazda za kilka miesięcy skończy już 51 lat to wciąż może pochwalić się naprawdę świetną figurą, którą uwielbia podkreślać w seksownych stylizacjach. Na czerwonych dywanach pokazuje się w kobiecych i odważnych kreacjach, jednak okazuje się, że na co dzień stawia na luz i wygodę. Zobaczcie sami!

Jennifer Lopez w stylizacji na co dzień

Jennifer Lopez to zdecydowanie jedna z największych światowych gwiazd. Aktorka i piosenkarka od lat zachwyca nie tylko głosem i talentem aktorskim, ale również swoją urodą. Zaledwie kilka tygodni temu wszyscy zachwycali się Jennifer, która wystąpiła podczas Super Bowl w bardzo seksownej stylizacji. Teraz paparazzi "przyłapali" artystkę, gdy w dresach wybrała się do restauracji. Look Jennifer Lopez uzupełniły sportowe buty i mała neonowa torebka na łańcuszku. Wydaje się, że obszerna bluza z napisem J.Lo optycznie dodała jej kilka zbędnych kilogramów. Stylizacja wyglądała jednak zupełnie inaczej, kiedy Jennifer zdjęła luźną bluzę! W jasnej koszulce spod której widać było neonowy stanik wyglądała świetnie.

Zobaczcie sami, jak na co dzień prezentuje się Jennifer Lopez!

Jennifer Lopez w dresie.

East News

Podoba się Wam jej sportowy look?