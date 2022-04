Jennifer Lopez potwierdza swoje zaręczyny z Benem Affleckiem

Mamy przykrą informację dla fanów Bena Afflecka i Jennifer Garner . Para podjęła ostateczną decyzję o rozwodzie. Już od jakiegoś czasu plotkowało się o tym, że w ich małżeństwie nie dzieje się dobrze i niestety te plotki znalazły potwierdzenie. Uchodząca za jedną z najpiękniejszych par Hollywood zadecydowała, że ich miłość się skończyła. Byli ze sobą 10 lat. Zobacz też: Od rozstania Lopez z Affleckiem minęło już 10 lat. Jennifer opowiedziała o tym dopiero teraz Wydano specjalne oświadczenie w tej sprawie. W jego treści czytamy: Po dokładnym rozpatrzeniu i przemyśleniu tej kwestii, podjęliśmy trudną, ostateczną decyzję o rozwodzie. Rozstajemy się w przyjaźni. Będziemy wspólnie wychowywać nasze dzieci, których prywatność musimy szanować w tym trudnym dla nich czasie. To będzie nasz jedyny komentarz w tej sprawie. Dziękujemy za zrozumienie. Co jest przyczyną rozpadu ich związku? Mówi się o tym, że Ben Affleck ma skłonność do hazardu, a także o tym, że Jennifer w pełni poświęciła się wychowywaniu dzieci (mają wspólnie dwie córki i syna), przez to jej kariera stanęła w martwym punkcie. Natomiast Ben, w czasie trwania ich związku, doskonale sobie radził zawodowo, dzięki wsparciu żony . Podobno aktorka marzy o tym, by wrócić do grania w filmach. Czy po rozwodzie jej się to uda? Zobacz na Polki.pl: Ben Affleck - najlepszy hollywoodzki ojciec?