Ogromny sukces "Dirty Dancing" sprawił, że w latach 80. i 90. o Jennifer Grey i Patricku Swayze'm mówili wszyscy. Historia miłości instruktora tańca Johnny'ego Castle'a oraz Baby roztopiła serca widzów na całym świecie. Po premierze w 1987 roku filmowy partner Jennifer Grey cieszył się dobrymi propozycjami w branży. Aktorka natomiast nie powtórzyła tego osiągnięcia. W swojej najnowszej książce autobiograficznej "Out of the Corner" zdradziła, że po operacji nosa nie przyciągała już uwagi podczas castingów. Gwiazda do dzisiaj żałuje tej decyzji. Ujawniła też, że do ingerencji w wygląd namawiała ją mama.

Jennifer Grey wiele straciła po operacji nosa: "Z dnia na dzień stałam się niewidzialna"

Gdy 35 lat temu w kinach grano "Dirty Dancing", prawdopodobnie niewiele osób sądziło, że jest to ostatnia popularna produkcja, w której zagrała Jennifer Grey. Patrick Swayze później pojawił się jeszcze w kultowych filmach jak "Uwierz w ducha", "Donnie Darko" czy też "Miasto radości". W autobiograficznej książce aktorka postanowiła opowiedzieć o nieudanej operacji plastycznej, która miała bardzo duży wpływ na to, że artystka nie zrobiła wielkiej kariery.

Jennifer Grey poddała się dwóm operacjom nosa, który był charakterystycznym elementem jej urody. Niestety, aktorka najwyraźniej dała się wpędzić w kompleksy i postanowiła, że zmieni swój wygląd. Później branża filmowa uznała, że Grey utraciła oryginalność i przestała się wyróżniać z tłumu. Gwiazda znana z "Dirty Dancing" nie tylko żałuje swojej decyzji, ale przez długi czas miała też żal do swojej mamy, która naciskała na przeprowadzenie zabiegu.

Z dnia na dzień stałam się niewidzialna. W oczach świata po prostu nie byłam już sobą. Najdziwniejsze było to, że właściwie przez całe życie opierałam się (przyp. red. - operacji.) i byłam bardzo zła na moją matkę. Zawsze mówiła mi, żebym zrobiła sobie operację nosa. Myślałam, że jeśli to zrobię, poddam się. Ale pomyślałam też: "Jestem wystarczająco piękna". Nie powinnam tego robić - czytamy w książce Jennifer Grey.

Nie wszyscy wiedzą, jak naprawdę potoczyło się życie Jennifer Grey po premierze "Dirty Dancing". Niektóre fragmenty jej autobiografii mogą okazać się zaskakujące dla jej fanów. Aktorka już jako nastolatka prowadziła podwójne życie. Rano sprawiała wrażenie przykładnej uczennicy, natomiast noce spędzała w znanym nowojorskim klubie Studio 54, gdzie nigdy nie brakowało alkoholu i narkotyków. Grey ma też za sobą romanse z takimi gwiazdami jak Johnny Depp czy Matthew Broderick.

