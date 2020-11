Jednak będą kary za większe spotkania w Wigilię? "Twarde wskazanie, jak powinniśmy spędzić święta" 

Policja jednak będzie karać tych, którzy zaproszą na Wigilię więcej niż pięć osób? Ktoś, kto nie zastosuje się do rozporządzenia dostanie mandat? Jest najnowszy komentarz rzecznika Ministerstwa Zdrowia!

Wojciech Andrusiewicz podczas piątkowej konferencji prasowej odpowiedział na pytania dotyczące limitów gości na imprezach podczas "etapu odpowiedzialności", który będzie obowiązywać od 28 listopada do 27 grudnia. Do tej pory wydawało się, że zapis o liczbie osób na spotkaniach jest jedynie sugestią i wskazówką dla Polaków, żeby nie organizowali wielkich imprez. Teraz rzecznik MZ nie wyklucza, że mogą posypać się mandaty!

Będą mandaty za spotkania w większym gronie?

Zapis dotyczący limitów na postkaniach podczas "etapu odpowiedzialności" wywołał ogromne emocje. Chyba wszyscy cały czas zastanawiają się, jak mają wyglądać zbliżające się Wigilia i święta Bożego Narodzenia. Jak już wiemy, gospodarz może zaprosić do swojego domu pięć osób z innego gospodarstwa- nie licząc domowników i siebie - oznacza to, że jeżeli w danym domu mieszka 6 osób i zaprosimy pięć osób to przy wigilijny stole może się spotkać nawet 11 osób. Jeszcze kilka dni temu media informowały, że policja nie będzie sprawdzać, w ile osób spotkamy się np. w Wigilię.

Oczywiście, że ten przepis należy rozpatrywać w kategorii zaleceń. Policja nie będzie chodzić od drzwi do drzwi i sprawdzać, ile jest osób przy wigilijnym stole- przedstawiciel rządu skomentował ostatnio w rozmowie z portalem money.pl

Teraz rzecznik Ministerstwa Zdrowia mówi, że wojsko czy policja rzeczywiście nie będzie chodzić po domach i sprawdzać, ile osób spotkało się w święta, ale przyznaje przy okazji, że pojedyńcze mandaty mogą zostać wystawione!

Nikt nie wyśle wojska czy policji do domów na wigilijną kolację. Jest to twarde wskazanie dla naszych obywateli i jasna deklaracja, jak powinniśmy spędzić święta. To nasza odpowiedzialność, by zastosować te przepisy, a nie czekać na egzekucję tych przepisów ze strony policji czy innych organów państwa - powiedział rzecznik MZ. -Zawsze w jednostkowych przypadkach można nałożyć mandat karny przez policję - dodał.

Co o tym myślicie?

Zobacz także: Uwaga! Zmiana w godzinach dla seniorów. Ważna informacja dla wszystkich

Rzecznik Ministertwa Zdrowia nie wyklucza kar za organizowanie spotkań w większym gronie.

East News

Wojciech Andrusiewicz zapewnił jednak, że wojsko i policja nie będzie sprawdzać ile osób jest w każdym domu.