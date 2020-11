Uwaga! Zmiana w godzinach dla seniorów. Ważna informacja dla wszystkich 

Władze poinformowały o zmianach w godzinach dla seniorów! Co dalej z wyznaczonymi godzinami, w których zakupy mogą robić tylko osoby od 60. roku życia?

Od najbliższej soboty, 28 listopada, nastąpi ponowne otwarcie galerii handlowych- również od 28 listopada do 27 grudnia będzie obowiązywał "etap odpowiedzialności". Czy w związku z tym godziny dla seniorów przestaną obowiązywać? Zobaczcie.

Zmiana w godzinach dla seniorów

W związku z pademią koronawirusa i nagłym wzrostem zachorowań władze już kilka tygodni temu wprowadziły szereg obostrzeń. Od 15 października w całej Polsce obowiązuje godzina dla seniora-oznacza to, że od poniedziału do piątku w godzinach od 10:00 do 12:00 w sklepach spożywczych, drogeriach i aptekach mogą robić zakupy osoby od 60. roku życia. Godziny dla seniorów nie obowiązują na stacjach benzynowych, marketach budowlanych i sklepach odzieżowych.

Teraz okazuje się, że władze wprowadziły ważną zmianę w zasadach dotyczących godzin dla seniorów. Okazuje się, że 24 grudnia, czyli w Wigilię w całej Polsce godziny dla seniorów nie będą obowiązywać! Oznacza to, że miedzy godziną 10:00 a 12:00 wszyscy będą mogli zrobić zakupy w każdym sklepie. Skąd taka zmiana? Tego dnia sklepy są czynne tylko do godziny 14:00 dlatego władze chcą, żeby wszyscy mieli czas na zrobienie ostatnich zakupów przed świętami Bożego Narodzenia.

Waszym zdaniem to dobry pomysł?

Zobacz także: Obowiązkowe badania na koronawirusa? Skierowanie dostaniemy sms-em

W Wigilię godziny dla seniorów nie będą obowiązywać.

East News

24 grudnia wszyscy będą mogli robić zakupy do momentu zamknięcia sklepów.