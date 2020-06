Jasnowidz z "Mam Talent" już wie, kto zostanie prezydentem! "Te wybory są przesądzone"

Do wyborów już tylko kilka dni i wszyscy zastanawiają się, kto zostanie prezydentem Polski. Ale jest osoba, która już wie, kto wygra nadchodzące wybory! Wojciech Glanc, jasnowidz i uczestnik programu "Mam Talent" w swojej transmisji na Youtubie stwierdził, że wyniki są już przesądzone. Kto zatem zdaniem Wojciecha Glanca zostanie naszym prezydentem?

To już ostatnie dni kampanii prezydenckiej - kandydaci jeżdżą po Polsce i walczą o każdy głos. Według wielu sondaży w pierwszej turze wyborów możemy spodziewać się zwycięstwa Andrzeja Dudy. Jednak prawdopodobnie dojdzie także do drugiej tury, w której o ostateczne zwycięstwo obecny prezydent powalczy prawdopodobnie z Rafałem Trzaskowskim (tak wynika z sondaży przedwyborczych). Wyborcy z niecierpliwością czekają na ostateczne rozstrzygnięcie.

Teraz okazało się, że jest już ktoś, kto przewidział wynik wyborów - to jasnowidz Wojciech Glanc, którego mogliśmy poznać między innymi w programie "Mam Talent". Uczestnik talent show zorganizował transmisję, w której opowiedział, kto jego zdaniem zdobędzie najwięcej głosów w nadchodzących wyborach i zostanie prezydentem. Jeśli słowa jasnowidza się potwierdzą, to najwyższy urząd w państwie znów będzie sprawował Andrzej Duda.

PiS nie odda władzy. Chciałbym was pocieszyć, chciałbym wam powiedzieć, że będzie dobrze… Słuchajcie takiej władzy, z takimi możliwościami jak w tej chwili pojawiły się przy tej całej trudnej i dziwnej sytuacji zwanej pandemią, zwanej koronawirusem, lockdownem itd. Przy tak dziwnej, niebywałej sytuacji jest to żyła złota. Nikt żądny władzy, takiej władzy nie odda, bo daje ona za dużo możliwości... [...] Duda będzie na czele, niestety. Tak to czuję - wyjawił podczas transmisji na Youtubie, Wojciech Glanc.